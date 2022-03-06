Большунов об отстранении россиян: меня напрягает эта ситуация

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«Меня напрягает эта ситуация. Надеюсь, все наладится в ближайшем будущем, все вернется на свои места, и мы сможем дальше участвовать (в международных соревнованиях). Это отдельная тема, отдельные мероприятия, где должны соревноваться сильнейшие. Все-таки спорт — это мир. Есть отдельные спортсмены, которые нас поддерживают, но есть и те, кто не поддерживает. Тут не могу ответить точно. После этих событий я с ними не общался», — сказал Большунов.

На Олимпийских играх — 2022 Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Напомним, что российские лыжники до последнего имели надежду принять участие в Кубке мира. Отечественные спортсмены даже прибыли для этого в страну. Но позже Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.

Большунов потерял все шансы, чтобы в этом году третий раз подряд стать победителем в Кубке мира. Таким образом титул достанется норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо.