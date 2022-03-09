Норвежская федерация лыжного спорта осудила угрозы российским спортсменам

Ранее лыжница Наталья Непряева, досрочно гарантировавшая себе победу в общем зачете Кубка мира, в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что российским лыжникам было бы небезопасно выступать в Норвегии на фоне ситуации на Украине. Олимпийская чемпионка Игр в Пекине призналась, что ей было страшно на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене из-за «реально озлобленных и агрессивно настроенных людей».

«Грустно (об этом) слышать. Угрозы, независимо от того, происходят они на спортивном мероприятии или в других контекстах, неприемлемы, и мы решительно открещиваемся от них», — приводит слова Рёсте NRK.