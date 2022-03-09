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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежская федерация лыжного спорта осудила угрозы российским спортсменам

Президент Норвежской федерации лыжного спорта Эрик Рёсте назвал неприемлемыми угрозы в адрес российских лыжников и тренеров на фоне ситуации на Украине.

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Источник: Reuters
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Ранее лыжница Наталья Непряева, досрочно гарантировавшая себе победу в общем зачете Кубка мира, в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что российским лыжникам было бы небезопасно выступать в Норвегии на фоне ситуации на Украине. Олимпийская чемпионка Игр в Пекине призналась, что ей было страшно на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене из-за «реально озлобленных и агрессивно настроенных людей».

«Грустно (об этом) слышать. Угрозы, независимо от того, происходят они на спортивном мероприятии или в других контекстах, неприемлемы, и мы решительно открещиваемся от них», — приводит слова Рёсте NRK.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) на фоне обострения российско-украинских отношений сначала лишила Россию права на проведение Финала Кубка мира в Тюмени, а затем решила не допускать к участию в соревнованиях под эгидой организации спортсменов из России и Белоруссии.

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