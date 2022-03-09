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18:04 (мск), источник: Sports.Ru

Производитель экипировки Rossignol приостановил сотрудничество с российскими спортсменами. На лыжах этой марки выступает Большунов

Французский производитель лыж Rossignol приостановил сотрудничество с российскими спортсменами. Об этом заявил директор компании по спорту Колин Барбе.

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Источник: Reuters

Барбе сообщил, что компания связалась с российским лыжником Александром Большуновым после того, как он опубликовал в инстаграме фото в ретроформе.

— Мы связались с ним и объяснили ему, что Rossignol не поддерживает этот пост. Он понял, что совершает ошибку, которой точно не должно было быть, и тут же удалил пост.

— Вероятно ли, что после этого инцидента вы откажетесь от спонсирования Большунова?

— Мы поддерживаем решения спортивных федераций (FIS, IBU) о приостановке участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях. Поэтому мы приостановили наше сотрудничество с российскими спортсменами и внимательно следим за развитием ситуации, — цитирует Барбе TV2.

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