Французская компания оставила Большунова без лыж. На чём будет бегать лучший лыжник мира?

Технический спонсор Александра Большунова компания Rossignol объявила о приостановке сотрудничества со всеми российскими спортсменами. В чём выражается эта приостановка и что всё это значит для трёхкратного олимпийского чемпиона?

Красивая история

Вот прямо сейчас Александр Большунов — безоговорочно лучший лыжник мира. Он великолепно выступил на Олимпиаде в Пекине после очень сложной предсезонки, когда всё было против него. Как и любой спортсмен из лыжных видов спорта, он постоянно рекламировал своего технического партнёра — французскую компанию Rossignol. Во время интервью, в постах в социальных сетях, да просто находясь на трассе и регулярно попадая в кадр.

Французы уже давно заключили контракт с Большуновым. Ещё когда он не был лидером сборной России. От этого сотрудничества выигрывали все. Александр получал лучшие модели лыж, которые были созданы специально для него и под него, а Rossignol могла продвигать бренд с помощью лыжника, который стал лучшим в мире. Красивая история. Вместе росли и покоряли вершины.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaWYxGTKVvN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaWYxGTKVvN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaWYxGTKVvN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На Олимпиаде-2022, которая завершилась триумфом Большунова, представители Rossignol сделали всё, чтобы Александру было из чего выбирать. И великую победу в скиатлоне российский лыжник одержал на инвентаре, который привезли представители компании. Ни одна из его собственных пар лыж — ни классические, ни коньковые — не работала идеально на тупом китайском снегу, и Большунов в итоге бежал на лыжах, которые французы привезли в качестве резервных.

В общем, поддержка Большунова компанией Rossignol была полной. Даже исчерпывающей.

Некрасивое завершение

Но всё некрасиво закончилось. Как-то даже недостойно со стороны французов. Перед стартом Дёминского марафона, на котором Большунов одержал двойную победу коньком и классикой на лыжах Rossignol, причём уж на новых моделях, Александр провёл фотосессию для местного музея в форме сборной СССР и на старинных лыжах.

Он поделился фотографиями и видео в своём «инстаграме», и этот контент мгновенно разошёлся по интернету. Очень круто выглядело. Но не для всех.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Ca1f4x2Ol2V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Ca1f4x2Ol2V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Ca1f4x2Ol2V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Лыжные гонки и биатлон изнутри (@ski_biathlon_inside)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортивный директор Rossignol Колин Барбе заявил, что компании пришлось связаться с россиянином после публикации им фото в ретроформе. Герою Олимпиады в Пекине сказали, что снимки в форме сборной СССР нежелательны сейчас. Большунову пришлось удалить пост.

Барбе же в интервью норвежским СМИ заявил, что компания полностью приостанавливает сотрудничество с российскими спортсменами. Помимо Большунова, в сборной России на французских лыжах бегает и бронзовый призёр Игр-2022 в спринте Александр Терентьев.

По словам спортивного директора Rossignol, сотрудничество приостановлено с 1 марта. Дёминский марафон прошёл 6 и 7 марта, а фото и видео на странице Александра были опубликованы 5 марта. При этом Большунов продолжает рекламировать французов в соцсетях, а вот компания удалила все упоминания о лучшем лыжнике мира.

Что значит для Большунова решение Rossignol?

Будет ли теперь Александр бегать на французских лыжах?

«Думаю, Большунов и дальше будет бегать на лыжах компании Rossignol, потому что у него большой запас. Но раз Rossignol прекратила сотрудничество, то дальнейшие контрактные обязательства Александр выполнять не обязан. В чём заключается сама приостановка сотрудничества? Не будут давать новые лыжи. Другое дело, что Саша имеет очень хорошие отношения с сервисёрами, с самой фирмой Rossignol. Он получил так много хороших новых последних моделей лыж, что их хватит как минимум ещё на один сезон. Поменять лыжи — это нереально. Полагаю, вся ситуация прекратится и немного стабилизируется, и всё восстановится», — сказал менеджер сборной России Юрий Чарковский.

Уверен в этом и Барбе.

«Приостановка будет отменена, когда спортивные федерации позволят российским спортсменам снова соревноваться», — отметил один из руководителей Rossignol.

Но, кажется, для французов и их бизнеса в России после такого громкого решения не всё будет так просто. Впрочем, пока это второстепенный вопрос. Гораздо важнее сейчас не на чём, а где будет бегать Большунов в предстоящем сезоне. И если только в России, то ему хватит и старых лыж.