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7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Французская компания оставила Большунова без лыж. На чём будет бегать лучший лыжник мира?

Rossignol приостановила контракт с трёхкратным олимпийским чемпионом.

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Источник: Reuters

Технический спонсор Александра Большунова компания Rossignol объявила о приостановке сотрудничества со всеми российскими спортсменами. В чём выражается эта приостановка и что всё это значит для трёхкратного олимпийского чемпиона?

Красивая история

Вот прямо сейчас Александр Большунов — безоговорочно лучший лыжник мира. Он великолепно выступил на Олимпиаде в Пекине после очень сложной предсезонки, когда всё было против него. Как и любой спортсмен из лыжных видов спорта, он постоянно рекламировал своего технического партнёра — французскую компанию Rossignol. Во время интервью, в постах в социальных сетях, да просто находясь на трассе и регулярно попадая в кадр.

Французы уже давно заключили контракт с Большуновым. Ещё когда он не был лидером сборной России. От этого сотрудничества выигрывали все. Александр получал лучшие модели лыж, которые были созданы специально для него и под него, а Rossignol могла продвигать бренд с помощью лыжника, который стал лучшим в мире. Красивая история. Вместе росли и покоряли вершины.

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На Олимпиаде-2022, которая завершилась триумфом Большунова, представители Rossignol сделали всё, чтобы Александру было из чего выбирать. И великую победу в скиатлоне российский лыжник одержал на инвентаре, который привезли представители компании. Ни одна из его собственных пар лыж — ни классические, ни коньковые — не работала идеально на тупом китайском снегу, и Большунов в итоге бежал на лыжах, которые французы привезли в качестве резервных.

В общем, поддержка Большунова компанией Rossignol была полной. Даже исчерпывающей.

Некрасивое завершение

Но всё некрасиво закончилось. Как-то даже недостойно со стороны французов. Перед стартом Дёминского марафона, на котором Большунов одержал двойную победу коньком и классикой на лыжах Rossignol, причём уж на новых моделях, Александр провёл фотосессию для местного музея в форме сборной СССР и на старинных лыжах.

Он поделился фотографиями и видео в своём «инстаграме», и этот контент мгновенно разошёлся по интернету. Очень круто выглядело. Но не для всех.

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Спортивный директор Rossignol Колин Барбе заявил, что компании пришлось связаться с россиянином после публикации им фото в ретроформе. Герою Олимпиады в Пекине сказали, что снимки в форме сборной СССР нежелательны сейчас. Большунову пришлось удалить пост.

Барбе же в интервью норвежским СМИ заявил, что компания полностью приостанавливает сотрудничество с российскими спортсменами. Помимо Большунова, в сборной России на французских лыжах бегает и бронзовый призёр Игр-2022 в спринте Александр Терентьев.

По словам спортивного директора Rossignol, сотрудничество приостановлено с 1 марта. Дёминский марафон прошёл 6 и 7 марта, а фото и видео на странице Александра были опубликованы 5 марта. При этом Большунов продолжает рекламировать французов в соцсетях, а вот компания удалила все упоминания о лучшем лыжнике мира.

Что значит для Большунова решение Rossignol?

Будет ли теперь Александр бегать на французских лыжах?

«Думаю, Большунов и дальше будет бегать на лыжах компании Rossignol, потому что у него большой запас. Но раз Rossignol прекратила сотрудничество, то дальнейшие контрактные обязательства Александр выполнять не обязан. В чём заключается сама приостановка сотрудничества? Не будут давать новые лыжи. Другое дело, что Саша имеет очень хорошие отношения с сервисёрами, с самой фирмой Rossignol. Он получил так много хороших новых последних моделей лыж, что их хватит как минимум ещё на один сезон. Поменять лыжи — это нереально. Полагаю, вся ситуация прекратится и немного стабилизируется, и всё восстановится», — сказал менеджер сборной России Юрий Чарковский.

Уверен в этом и Барбе.

«Приостановка будет отменена, когда спортивные федерации позволят российским спортсменам снова соревноваться», — отметил один из руководителей Rossignol.

Но, кажется, для французов и их бизнеса в России после такого громкого решения не всё будет так просто. Впрочем, пока это второстепенный вопрос. Гораздо важнее сейчас не на чём, а где будет бегать Большунов в предстоящем сезоне. И если только в России, то ему хватит и старых лыж.

Андрей Шитихин

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