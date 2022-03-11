Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22

Победу с солидным преимуществом одержал норвежец Йоханнес Клебо, который набрал 1375 очков.

У Большунова 878 очков за сезон. Оба лыжника по разным причинам пропускают заключительный этап Кубка мира в шведском Фалуне.

До конца сезона осталось одно личное соревнование — в субботу состоятся гонки с раздельного старта свободным стилем.

Идущий третий в общем зачете финн Ийво Нисканен (718 очков) даже в случае победы не сможет перегнать в общем зачете Большунова.