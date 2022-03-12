Наталья Непряева выиграла Кубок мира в общем зачете. Теперь официально
Российская лыжница Наталья Непряева официально стала победительницей Кубка мира в общем зачете.
Российская лыжница Наталья Непряева официально стала победительницей Кубка мира в общем зачете.
В итоге она опередила занявшую второе место американку Джессику Диггинс на 180 очков. Третье место заняла шведка Эбба Андерссон.
Из-за отстранения российских лыжников на фоне конфликта с Украиной Непряева не принимала участия в этапах Кубка мира в Норвегии и Швеции.
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Итоговый общий зачёт