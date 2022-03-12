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18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Наталья Непряева выиграла Кубок мира в общем зачете. Теперь официально

Российская лыжница Наталья Непряева официально стала победительницей Кубка мира в общем зачете.

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Источник: РИА "Новости"

В итоге она опередила занявшую второе место американку Джессику Диггинс на 180 очков. Третье место заняла шведка Эбба Андерссон.

Из-за отстранения российских лыжников на фоне конфликта с Украиной Непряева не принимала участия в этапах Кубка мира в Норвегии и Швеции.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Итоговый общий зачёт

  1. Наталья Непряева (Россия) — 973
  2. Джессика Диггинс (США) — 793
  3. Эбба Андерссон (Швеция) — 772
  4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 763
  5. Терезе Йохауг (Норвегия) — 735
  6. Хейди Венг (Норвегия) — 704
  7. Кертту Нисканен (Финляндия) — 695
  8. Анамария Лампич (Словения) — 683
  9. Йонна Сундлинг (Швеция) — 649.
  10. Майя Дальквист (Швеция) — 645

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