Наталья Непряева выиграла Кубок мира в общем зачете. Теперь официально

В итоге она опередила занявшую второе место американку Джессику Диггинс на 180 очков. Третье место заняла шведка Эбба Андерссон.

Из-за отстранения российских лыжников на фоне конфликта с Украиной Непряева не принимала участия в этапах Кубка мира в Норвегии и Швеции.