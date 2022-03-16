Итальянская горнолыжница Годжа выиграла малый Хрустальный глобус
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Итальянская горнолыжница София Годжа победила в зачете скоростного спуска Кубка мира, став обладательницей малого Хрустального глобуса в этой дисциплине.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Итальянская горнолыжница София Годжа победила в зачете скоростного спуска Кубка мира, став обладательницей малого Хрустального глобуса в этой дисциплине.
В среду итальянка заняла 12-е место на этапе Кубка мира во французском Куршевеле и обеспечила себе победу в зачете скоростного спуска, набрав 504 очка. Второй стала швейцарка Коринн Зутер (407), третьей — чешка Эстер Ледецкая (339). Лучшей из россиянок стала Юлия Плешкова (34-е место).
Для 29-летней Годжи, в 2018 году ставшей олимпийской чемпионкой в скоростном спуске, а на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевавшей серебро, это третий малый Хрустальный глобус в даунхилле за карьеру.