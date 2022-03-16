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15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Итальянская горнолыжница Годжа выиграла малый Хрустальный глобус

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Итальянская горнолыжница София Годжа победила в зачете скоростного спуска Кубка мира, став обладательницей малого Хрустального глобуса в этой дисциплине.

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В среду итальянка заняла 12-е место на этапе Кубка мира во французском Куршевеле и обеспечила себе победу в зачете скоростного спуска, набрав 504 очка. Второй стала швейцарка Коринн Зутер (407), третьей — чешка Эстер Ледецкая (339). Лучшей из россиянок стала Юлия Плешкова (34-е место).

Для 29-летней Годжи, в 2018 году ставшей олимпийской чемпионкой в скоростном спуске, а на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевавшей серебро, это третий малый Хрустальный глобус в даунхилле за карьеру.

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