Итальянская горнолыжница Годжа выиграла малый Хрустальный глобус

В среду итальянка заняла 12-е место на этапе Кубка мира во французском Куршевеле и обеспечила себе победу в зачете скоростного спуска, набрав 504 очка. Второй стала швейцарка Коринн Зутер (407), третьей — чешка Эстер Ледецкая (339). Лучшей из россиянок стала Юлия Плешкова (34-е место).

Для 29-летней Годжи, в 2018 году ставшей олимпийской чемпионкой в скоростном спуске, а на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевавшей серебро, это третий малый Хрустальный глобус в даунхилле за карьеру.