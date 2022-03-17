Ретивых и Непряева выиграли спринт на турнире «Олимпийцы России»
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глеб Ретивых и Наталья Непряева выиграли классические спринтерские гонки в рамках всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глеб Ретивых и Наталья Непряева выиграли классические спринтерские гонки в рамках всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.
Непряева показала результат 4 минуты 26,11 секунды. Второй стала Анастасия Фалеева (+0,19 секунды). Тройку замкнула Екатерина Смирнова (+7,13).
Ретивых финишировал с результатом 3 минуты 58,18 секунды. Вторым стал Александр Терентьев (+0,05), третьим — Александр Большунов (+0,42).
В пятницу на соревнованиях «Олимпийцы России» пройдут мужская и женская гонки с раздельным стартом свободным стилем.