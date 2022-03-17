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15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ретивых и Непряева выиграли спринт на турнире «Олимпийцы России»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глеб Ретивых и Наталья Непряева выиграли классические спринтерские гонки в рамках всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

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Источник: Reuters

Непряева показала результат 4 минуты 26,11 секунды. Второй стала Анастасия Фалеева (+0,19 секунды). Тройку замкнула Екатерина Смирнова (+7,13).

Ретивых финишировал с результатом 3 минуты 58,18 секунды. Вторым стал Александр Терентьев (+0,05), третьим — Александр Большунов (+0,42).

В пятницу на соревнованиях «Олимпийцы России» пройдут мужская и женская гонки с раздельным стартом свободным стилем.

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