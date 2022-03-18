Текущие события
Биатлон. Кубок мира
17:45
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
2-й период
Металлург
Авангард
15
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:45
Сассуоло
Специя
Биатлон. Кубок мира
15:15
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Футбол. Зарубежный
22:30
Бохум
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Труа
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Хетафе
Футбол. Зарубежный
23:00
Дженоа
Торино
Хоккей. НХЛ
19.03
Каролина
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
19.03
Оттава
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
19.03
Виннипег
Бостон
Хоккей. НХЛ
19.03
Калгари
Баффало
Хоккей. НХЛ
19.03
Анахайм
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.03
Сан-Хосе
Колорадо
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
Флорида
53
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Детройт
01
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
30
Все события
Фоторепортажи
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
17:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Большунов и другие спортсмены приняли участие в митинг-концерте в «Лужниках»

В спорткомплексе «Лужники» в Москве проходит митинг-концерт, приуроченный к 8-летию присоединения Крыма к России.

Наверх
Источник: Reuters

В мероприятии приняли участие некоторые спортсмены. В частности, были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Отметим, что одним из ведущих концерта был комментатор Дмитрий Губерниев. По данным ГУ МВД по Москве, на стадионе находились более 95 тыс. человек, а рядом с ним — ещё около 100 тыс. На мероприятии использовались буквы «Z» и «V», которые используются в качестве символов поддержки действий российских военных.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь