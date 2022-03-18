Большунов и другие спортсмены приняли участие в митинг-концерте в «Лужниках»

В мероприятии приняли участие некоторые спортсмены. В частности, были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.



Отметим, что одним из ведущих концерта был комментатор Дмитрий Губерниев. По данным ГУ МВД по Москве, на стадионе находились более 95 тыс. человек, а рядом с ним — ещё около 100 тыс. На мероприятии использовались буквы «Z» и «V», которые используются в качестве символов поддержки действий российских военных.