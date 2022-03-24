Немецкий производитель перчаток разорвал контракт с Большуновым из-за его участия в концерте-митинге в «Лужниках»

Большунов, как и еще несколько спортсменов, присутствовал на концерте «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!».

— Это было безумием. У меня нет слов. Он показал себя сторонником Путина, и это совершенно неприемлемо. Мы полностью дистанцируемся от этого.

— Сможете ли вы снова сотрудничать с Большуновым или другими российскими спортсменами в будущем?

— Нет, я так не думаю. Мы все остановили, и я не думаю, что что-то изменится, — рассказал менеджер по маркетингу Kinetixx Гельмут Ганус.