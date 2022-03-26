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12:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунов объяснил, почему старается от всех закрываться

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал об особенностях своего характера.

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Источник: РИА "Новости"

В эфире телеканала «Матч ТВ» лидер сборной России отметил, что старается не общаться с малознакомыми людьми, если есть проблемы.

«Если случаются какие-то проблемы, то я закрываюсь и стараюсь ни с кем не контактировать и не общаться, потому что мне так проще. И также когда не очень хорошо получается на лыжне, я мало с кем общаюсь, но в принципе я веселый человек, много шучу над всеми и также много разговариваю», — рассказал спортсмен.

Чемпионат России по лыжным гонкам начался в Сыктывкаре 25 марта и завершится 3 апреля.

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