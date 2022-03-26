Терентьев стал чемпионом России в спринте, опередив Большунова на 0,4 секунды
Александр Терентьев завоевал золото в спринте свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре.
Александр Терентьев завоевал золото в спринте свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре.
В финальном забеге спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 27,9 секунды. Вторым финишировал Александр Большунов, проигравший Терентьеву 0,4 секунды. Бронза — у Дениса Филимонова, уступившего победителю 0,5 секунды.
Четвертое место занял Федор Назаров, пятым стал Сергей Забалуев, Иван Якимушкин — на шестой строчке.
Ранее у женщин чемпионкой России в спринте стала Наталья Непряева.