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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России

СЫКТЫВКАР, 27 мар — РИА Новости. Александр Большунов стал победителем скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре.

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Трехкратный победитель Олимпиады в Пекине преодолел дистанцию 30 км за 1 час 14 минут 59,4 секунды. Серебряным призером стал Илья Семиков (отставание — 20,6 секунды), бронзовым — Станислав Волженцев (+21,0).

Для 25-летнего Большунова это десятая золотая медаль чемпионатов России. На Олимпиаде 2022 года спортсмен выиграл скиатлон. Ставший в Пекине в этой дисциплине вторым Денис Спицов в воскресенье на чемпионате России занял 11-е место (+28,5).

Предыдущий раз Большунов побеждал на Деминском марафоне 7 марта, после чего принимал участие в соревнованиях в Кирово-Чепецке, где ни разу не сумел подняться на высшую позицию на подиуме. В спринтерских соревнованиях чемпионата России в субботу Большунов стал вторым.

Скиатлон — дисциплина, включающая в себя прохождение первой половины трассы классическим стилем, второй — свободным. После первой половины гонки спортсмены меняют лыжи.

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