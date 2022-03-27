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19:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В FIS обратились к иностранным лыжникам из-за отстранения россиян

Директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере обратился к иностранным лыжникам, критикующим отстраненных российских спортсменов. Его слова приводит NRK.

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Источник: AFP 2022

«Хотелось бы больше понимания со стороны зарубежных коллег. Если мы хотим, чтобы что-то изменилось, нужно что-то делать, чтобы приблизить их к нам. Нужно не отвергать, а поддерживать», — заявил Миньере. Он выразил надежду, что международные федерации смогут прийти к консенсусу в вопросе участия россиян в международных турнирах.

26 марта глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о реакции иностранцев на отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Вяльбе подчеркнула, что не получала критических сообщений от иностранцев, и отметила, что коллеги хотят отделить спорт от всего остального.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

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