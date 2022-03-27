Крамер не будет работать со сборной России по лыжным гонкам в следующем сезоне
Тренер Маркус Крамер не сможет работать со сборной России в следующем сезоне. Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Тренер Маркус Крамер не сможет работать со сборной России в следующем сезоне. Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Думаю, что в этом году у нас никак не получится, чтобы он с нами работал, это просто утопия какая-то. Конечно, он хочет, и мы хотим, но это невозможно, это не работает», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила российских лыжников от участия в турнирах под своей эгидой, а также лишила Россию права на проведение финала Кубка мира в Тюмени. Контракт Крамера с ФЛГР истекает по завершении текущего сезона.