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22:07 (мск), источник: Sport24

Крамер не будет работать со сборной России по лыжным гонкам в следующем сезоне

Тренер Маркус Крамер не сможет работать со сборной России в следующем сезоне. Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Источник: РИА "Новости"

«Думаю, что в этом году у нас никак не получится, чтобы он с нами работал, это просто утопия какая-то. Конечно, он хочет, и мы хотим, но это невозможно, это не работает», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила российских лыжников от участия в турнирах под своей эгидой, а также лишила Россию права на проведение финала Кубка мира в Тюмени. Контракт Крамера с ФЛГР истекает по завершении текущего сезона.

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