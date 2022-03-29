Пермяк Евгений Климов стал чемпионом страны по прыжкам на лыжах

Пермский спортсмен Евгений Климов выиграл чемпионат России по прыжкам на лыжах на большом трамплине. Соревнования прошли в Нижнем Тагиле. В своих попытках он улетел на 121,5 м и 129 м, показал первый результат в обоих раундах и набрал 213,2 балла.