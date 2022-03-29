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12:31 (мск), источник: NewsKo

Пермяк Евгений Климов стал чемпионом страны по прыжкам на лыжах

Он первенствовал на большом трамплине в Нижнем Тагиле.

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Источник: NewsKo

Пермский спортсмен Евгений Климов выиграл чемпионат России по прыжкам на лыжах на большом трамплине. Соревнования прошли в Нижнем Тагиле. В своих попытках он улетел на 121,5 м и 129 м, показал первый результат в обоих раундах и набрал 213,2 балла.

В прыжках на лыжах с трамплина HS 85−109 Евгений Климов стал вторым после Даниила Садреева.

Напомним на Олимпийских играх в Пекине Климов стал серебряным призёром в командных соревнованиях.

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