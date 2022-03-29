Большунов одержал победу в классической «разделке» на чемпионате России в Сыктывкаре
Сегодня, 29 марта, на чемпионате России по лыжным гонкам состоялась мужская гонка с раздельного старта на 15 км классическим стилем.
Сегодня, 29 марта, на чемпионате России по лыжным гонкам состоялась мужская гонка с раздельного старта на 15 км классическим стилем.
Уверенную победу в ней одержал трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов, опередивший на 19,8 секунд ближайшего преследователя. Второе место занял Ермил Вокуев, а замкнул тройку лучших Илья Порошкин с отставанием в 38,5 секунд.
Ранее на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре, Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне.
Чемпионат России по лыжным гонкам — 2022. Сыктывкар. Мужчины. 15 км, раздельный старт, классический стиль.