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17:35 (мск), источник: Sport24

Большунов одержал победу в классической «разделке» на чемпионате России в Сыктывкаре

Сегодня, 29 марта, на чемпионате России по лыжным гонкам состоялась мужская гонка с раздельного старта на 15 км классическим стилем.

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Источник: Reuters

Уверенную победу в ней одержал трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов, опередивший на 19,8 секунд ближайшего преследователя. Второе место занял Ермил Вокуев, а замкнул тройку лучших Илья Порошкин с отставанием в 38,5 секунд.

Ранее на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре, Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне.

Чемпионат России по лыжным гонкам — 2022. Сыктывкар. Мужчины. 15 км, раздельный старт, классический стиль.

  1. Александр Большунов — 37.58,6.
  2. Ермил Вокуев — 19,8.
  3. Илья Порошкин — 38,5.
  4. Илья Семиков — 47,4.
  5. Алексей Червоткин — 58,0.
  6. Алексей Виценко — 1.02,7.
  7. Иван Якимушкин — 1.08,6.
  8. Евгений Белов — 1.09,1.
  9. Денис Спицов — 1.27,9.
  10. Александр Гребенько — 1.33,1.

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