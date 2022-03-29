Большунов одержал победу в классической «разделке» на чемпионате России в Сыктывкаре

Уверенную победу в ней одержал трехкратный олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов, опередивший на 19,8 секунд ближайшего преследователя. Второе место занял Ермил Вокуев, а замкнул тройку лучших Илья Порошкин с отставанием в 38,5 секунд.