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15:44 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловские летающие лыжники впервые выиграли чемпионат России

Финал всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин прошел в Нижнем Тагиле.

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На комплексе трамплинов «Аист» в Нижнем Тагиле завершился чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. Свердловские летающие лыжники впервые в современной истории завоевали золотые медали, сообщает департамент информполитики региона.

В соревнованиях, стартовавших 24 марта, приняли участие около ста спортсменов из 11 регионов страны.

Мужская сборная региона завоевала титул чемпиона России на трамплине К-120. В составе команды отличились Вадим Шишкин, Михаил Пуртов, Илья Маньков и Дмитрий Ходыкин.

Второе место в командных соревнованиях микстов на трамплине К-90 завоевала сборная Свердловской области в составе Ксении Пискуновой, Ильи Манькова, Кристины Прокопьевой и Дмитрия Ходыкина.

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