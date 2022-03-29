Свердловские летающие лыжники впервые выиграли чемпионат России

На комплексе трамплинов «Аист» в Нижнем Тагиле завершился чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. Свердловские летающие лыжники впервые в современной истории завоевали золотые медали, сообщает департамент информполитики региона.

В соревнованиях, стартовавших 24 марта, приняли участие около ста спортсменов из 11 регионов страны.

Мужская сборная региона завоевала титул чемпиона России на трамплине К-120. В составе команды отличились Вадим Шишкин, Михаил Пуртов, Илья Маньков и Дмитрий Ходыкин.

Второе место в командных соревнованиях микстов на трамплине К-90 завоевала сборная Свердловской области в составе Ксении Пискуновой, Ильи Манькова, Кристины Прокопьевой и Дмитрия Ходыкина.