Наталья Непряева выиграла пять из шести гонок на лыжном чемпионате России
Олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Непряева выиграла пять из шести гонок на чемпионате России в Сыктывкаре.
Олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Непряева выиграла пять из шести гонок на чемпионате России в Сыктывкаре.
Сегодня лыжница взяла золото в коньковом масс-старте на 30 км. Ранее она также побеждала в личном и командном спринтах, скиатлоне и «разделке» на 10 км.
Единственной гонкой чемпионата, где Непряевой не удалось занять первое место, стала эстафета, где она взяла бронзу за команду Архангельской области.