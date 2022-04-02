«В депутаты собралась?»: Вяльбе упрекнула олимпийскую чемпионку Степанову в звёздной болезни

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«Некой звёздной болезнью у нас болеет, наверное, только Вероника Степанова. Я её не вижу даже. У меня периодически возникает желание позвонить ей, сказать, что вместо того, чтобы на телевизоре своим лицом, так сказать, торговать, может, лучше начать тренироваться?» — сказала Вяльбе.

В проходящем на этой неделе чемпионате России по лыжным гонкам Степанова не участвует. При этом 21-летнюю спортсменку часто осуждают за чрезмерную активность в соцсетях и участие в различных шоу.

«Все на чемпионате России бегают, что ты там делаешь, в Москве-то? Не могу понять, ты больна или ты не больна? Если больна, то тогда лечись, фиг ли ты там… А потом как-то сразу не наберу, а то начну орать на неё. А потом думаю — зачем? Она выбрала это. У меня просто люди спрашивают: “Она что, в депутаты собралась?” Не знаю, что я могу ответить», — говорит глава ФЛГР.