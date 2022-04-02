«Я не червонец, чтобы всем нравиться»: лыжница Степанова — о критике Вяльбе

Ранее в интервью РИА Новости Вяльбе высказала мнение, что Степанова «болеет звездной болезнью». Глава ФЛГР посоветовала лыжнице больше тренироваться вместо того, чтобы «торговать лицом на телевизоре».

«Вступать в публичную полемику с руководством я, разумеется, не стану. Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту. А вообще, это отличный стимул доказывать правоту выбора на лыжне», — написала Степанова в своем Telegram-канале.

«Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться», — добавила лыжница.