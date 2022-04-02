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20:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Я не червонец, чтобы всем нравиться»: лыжница Степанова — о критике Вяльбе

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Лыжница Вероника Степанова заявила, что не чувствует за собой вины за излишнюю медийность, в которой ее упрекнула президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в интервью РИА Новости Вяльбе высказала мнение, что Степанова «болеет звездной болезнью». Глава ФЛГР посоветовала лыжнице больше тренироваться вместо того, чтобы «торговать лицом на телевизоре».

«Вступать в публичную полемику с руководством я, разумеется, не стану. Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту. А вообще, это отличный стимул доказывать правоту выбора на лыжне», — написала Степанова в своем Telegram-канале.

«Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться», — добавила лыжница.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 21-летняя Степанова в составе российской сборной стала победительницей эстафетной гонки. Лыжница пропускает чемпионат России в Сыктывкаре.

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