Большунова ждут в биатлоне, а Резцову не пустили на лыжный чемпионат. Почему такая несправедливость?

Вообще, переходами из лыж в биатлон давно никого не удивить. Начинала карьеру с лыжных гонок половина нашей нынешней биатлонной сборной. Да и среди лыжников достаточно людей, которые умеют держать в руках спортивное оружие: Денис Спицов и Александр Большунов, например. Того же Спицова всерьез приглашали в биатлон еще в юниорах, но он все-таки выбрал лыжи. А вот Большунова теперь зовет сам президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

— Если Большунов захочет, мы дадим ему винтовку, — сказал Майгуров в интервью ТАСС. — В свое время уже были такие проекты — экспериментальную сборную возглавлял Александр Иванович Тихонов.

Самый успешный пример адаптации лыжников в биатлоне — группа Лопухова

Для начала ремарка: прямо сейчас любые разговоры о переходе Большунова в биатлон — не более чем хайп. У Александра нет ни одной адекватной причины, чтобы задумываться о смене вида спорта. И все руководители, включая Майгурова, конечно, это понимают. А вот создание экспериментальной команды из бывших лыжников — это отнюдь не ноу-хау. Пример такой сборной есть гораздо более свежий, чем из времен Тихонова.

Буквально десятилетие назад в Москве была создана экспериментальная команда, которую возглавил легендарный тренер Николай Петрович Лопухов. Из скромной сборной города выросла в итоге целая плеяда звезд: Максим Цветков, Тимофей Лапшин, Ольга Абрамова. Все они успешно выступают за разные страны до сих пор. Эффективность для команды и тренера просто потрясающая.

Была еще история с самым звездным на тот момент лыжником — Алексеем Слеповым, которого много лет учили стрелять, но звездой в биатлоне он так и не стал. Но все равно карьера у Слепова получилась довольно успешная. Так что, по сути, препятствий для перехода в биатлон ни у кого из наших лыжников быть не должно. И создание экспериментальной команды, возможно, неплохая идея в условиях изоляции.

Как показывает практика, обычно у взрослого спортсмена уходит примерно один сезон на адаптацию. После этого он уже может выступать на уровне этапов Кубка мира. Судя по всему, времени освоиться и начать с российских стартов впереди будет достаточно. Так что если кто-то из лыжников второго эшелона и думает о переходе — сделать это стоит прямо сейчас.

Резцову не пустили на лыжный чемпионат, потому что это не по правилам

А вот с обратными переходами все сложнее. Лучшую биатлонистку страны Кристину Резцову недавно не пустили на чемпионат России по лыжам. Причем, по словам Кристины, против была лично президент федерации Елена Вяльбе.

Причина тут совсем не в том, что Вяльбе боится, что Резцова обыграет лыжниц. На самом деле Елена Валерьевна абсолютно права: просто так выйти и выступить на чемпионате России невозможно. Для этого нужно иметь хотя бы так называемый RUS-код — уникальный цифровой код, под которым лыжник зарегистрирован в базе данных. Без него выступать на официальных соревнованиях из Единого календарного плана Минспорта (любительские и коммерческие марафоны не в счет) просто нельзя.

Более того, на чемпионате России есть определенные условия допуска. Там RUS-пункты не должны превышать 75, а пункты эти спортсмены набирают весь сезон. Если совсем упрощенно, то это процент проигрыша победителю конкретной гонки. Чем больше пунктов — тем слабее спортсмен. А еще на чемпионате страны каждый лыжник представляет свой регион. Резцову наверняка с радостью бы взяли в сборную ХМАО, которая сейчас далека от лучших времен, вот только направлять заявку нужно было сильно заранее, а не за два дня до старта.

В общем, конечно, если бы Кристина Резцова подумала о том, что хочет выступать на лыжном чемпионате страны, хотя бы за месяц до его начала, все бюрократические вопросы можно было бы решить. И примеров, когда спортсмены совмещали лыжи и биатлон, всегда было достаточно. Вот только за два дня до соревнований допустить Резцову можно было бы, только напрямую нарушив собственные правила. И здорово, что этого не произошло.