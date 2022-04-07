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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лыжник Иверсен: Надеюсь, что мы не увидим россиян на трассе

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира норвежец Эмиль Иверсен надеется на то, что не увидит российских лыжников на трассе до тех пор, пока не произойдет никаких изменений в ситуации на Украине.

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Источник: AP 2022

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на фоне ситуации на Украине сначала лишила Россию права на проведение Финала Кубка мира в Тюмени, а затем решила не допускать к участию в соревнованиях под эгидой организации спортсменов из России и Белоруссии до конца сезона-2021/22.

«Отсутствие россиян на Кубке мира губит продукт, но это сейчас находится на втором плане. Пока Россия действует подобным образом, как сейчас, надеюсь, что мы не увидим русских на лыжной трассе. Нет, пока в российско-украинских отношениях ничего не изменится. Клянусь, дело не в том, что мы не хотим проигрывать. Все хотят соревноваться с лучшими», — цитирует Иверсена VG.

«Некоторых из россиян я знаю, но мы с ними не очень много общаемся, а в последнее время я вообще этого не делаю. Я много говорил об Александре Большунове, как вы знаете, я не его лучший друг», — добавил норвежец.

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