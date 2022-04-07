Лыжник Иверсен: Надеюсь, что мы не увидим россиян на трассе

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на фоне ситуации на Украине сначала лишила Россию права на проведение Финала Кубка мира в Тюмени, а затем решила не допускать к участию в соревнованиях под эгидой организации спортсменов из России и Белоруссии до конца сезона-2021/22.

«Отсутствие россиян на Кубке мира губит продукт, но это сейчас находится на втором плане. Пока Россия действует подобным образом, как сейчас, надеюсь, что мы не увидим русских на лыжной трассе. Нет, пока в российско-украинских отношениях ничего не изменится. Клянусь, дело не в том, что мы не хотим проигрывать. Все хотят соревноваться с лучшими», — цитирует Иверсена VG.