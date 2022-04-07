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12:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йоханнес Клебо поддержал решение об отстранении Большунова

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо поделился мнением об участии россиянина Александра Большунова в концерте-митинге в «Лужниках» и заявил, что его отстранение от международных соревнований было правильным решением.

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Источник: Reuters

В концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, который состоялся 18 марта, приняли участие свыше 200 тысяч человек, в том числе Большунов, олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов. После мероприятия спортсмены подверглись критике со стороны иностранных атлетов и спортивных организаций.

«Я ничего об этом не думаю (об участии Большунова в концерте-митинге). Здесь особая ситуация. Я не буду уделять этому много времени, но принятое решение об отстранении было правильным. Посмотрим, чем это закончится», — цитирует Клебо VG.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на фоне ситуации на Украине сначала лишила Россию права на проведение Финала Кубка мира в Тюмени, а затем решила не допускать к участию в соревнованиях под эгидой организации спортсменов из России и Белоруссии до конца сезона-2021/22.

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