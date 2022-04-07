Йоханнес Клебо поддержал решение об отстранении Большунова

В концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, который состоялся 18 марта, приняли участие свыше 200 тысяч человек, в том числе Большунов, олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов. После мероприятия спортсмены подверглись критике со стороны иностранных атлетов и спортивных организаций.

«Я ничего об этом не думаю (об участии Большунова в концерте-митинге). Здесь особая ситуация. Я не буду уделять этому много времени, но принятое решение об отстранении было правильным. Посмотрим, чем это закончится», — цитирует Клебо VG.