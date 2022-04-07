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14:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вяльбе призналась, что Большунов брал терапевтическое исключение

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов использовал терапевтическое исключение в минувшем сезоне.

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Источник: Reuters

«У нас в этом сезоне Большунов брал терапевтическое исключение, которое для внесоревновательного периода даже не нужно, — у Саши возникали проблемы с зубами. Там был какой-то препарат, который во время операции можно было использовать. При этом врачи сказали, что в нем нет необходимости — до старта еще далеко. Но мы все равно его сделали. Саша относится к этому очень трепетно, строго. Чтобы, не дай бог, что-то не произошло… Но это было один раз. Продлевать никто ничего не собирался. Ведь от лекарства нет пользы, если оно тебе не нужно», — приводит ее слова YouTube-канал Аллы Шишкиной.

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Вяльбе отметила, что относится к терапевтическим исключениям как к легализованному допингу. По ее словам, невозможно использовать одно и тоже исключение на протяжении многих лет. Специалист отметила, что такие действия остаются на совести спортсменов.

В прошлом году в межсезонье Большунов упал с велосипеда на сборе в Крыму, повредил зубы и руку, также у спортсмена возникли проблемы с ахилловыми сухожилиями. В октябре Большунов перенес операцию из-за проблемы с кистой, возникшей после неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба. На Олимпийских играх в Пекине Большунов выиграл три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

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