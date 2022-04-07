Вяльбе призналась, что Большунов брал терапевтическое исключение

«У нас в этом сезоне Большунов брал терапевтическое исключение, которое для внесоревновательного периода даже не нужно, — у Саши возникали проблемы с зубами. Там был какой-то препарат, который во время операции можно было использовать. При этом врачи сказали, что в нем нет необходимости — до старта еще далеко. Но мы все равно его сделали. Саша относится к этому очень трепетно, строго. Чтобы, не дай бог, что-то не произошло… Но это было один раз. Продлевать никто ничего не собирался. Ведь от лекарства нет пользы, если оно тебе не нужно», — приводит ее слова YouTube-канал Аллы Шишкиной.