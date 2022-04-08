Глава Финской лыжной ассоциации выступил против переизбрания Вяльбе в совет FIS
Глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против того, чтобы Елена Вяльбе переизбиралась в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против того, чтобы Елена Вяльбе переизбиралась в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Напомним, ранее Вяльбе сообщила о намерении переизбраться в совет организации, в который она вошла в июне 2021 года.
Выборы президента FIS и членов совета организации пройдут на генеральной ассамблее, которая состоится 26 мая в Милане.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Позже FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.
Ранее Елена Вяльбе рассказала, как норвежские лыжники и лыжницы вели себя по отношению к российским спортсменам на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.