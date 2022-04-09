В Польше выступили против избрания Вяльбе в совет FIS

Ранее сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе будет переизбираться в состав совета FIS. В него войдет 21 человек: президент FIS, двое спортсменов и 18 избранных членов совета, которые будут выбраны из 23 кандидатов. В пятницу президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против избрания Елены Вяльбе в совет FIS.

«Нет никаких шансов. Сто процентов, что мы не поддержим эту кандидатуру, а скорее выступим с решительным возражением», — приводит слова Винкеля портал Sport.pl.

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.