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14:22 (мск), источник: Чемпионат.com

В Федерации фристайла ответили Таталиной. Спортсменка заявила, что от нее требовали денег

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов прокомментировал открытое письмо чемпионки мира 2021 года в биг-эйре Анастасии Таталиной в адрес министра спорта РФ Олега Матыцина.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка заявила в письме, что федерация требовала от неё поделиться призовыми.

«Это письмо вызывает недоумение. Уж кому-кому, но Насте Таталиной на что-то жаловаться… Выглядит по меньшей мере лицемерно. Она всегда была всем обеспечена, никакого бойкота не объявлялось. За последние два года Настя очень изменилась в плане отношения к сокомандникам, тренерскому штабу. Мы всячески пытались сохранить хорошую атмосферу в команде, порой даже шли навстречу по каким-то её неспортивным просьбам. Старались не выносить на решение КДК недисциплинированное поведение в рамках сборных команд и часть других вопросов. Наоборот, ей все помогали.

Да, действительно, по осени 2021 года мы обсуждали вопросы, но никакого бойкота не объявляли. Выглядит всё как провокация и раскачивание сегодняшней дружной работы Федерации фристайла России. Мы ещё не общались по этому письму в коллективе федерации, посколько я только что об этом узнал.

Никаких правил по поводу призовых никогда не было и нет. Можете по этому поводу спросить у Васильева, Калачёва, её сокомандников, Орловой. Пусть они правдиво скажут, как всё было на самом деле в команде. Письмо выглядит для всего коллектива и удивительно, и оскорбительно. Эти обвинения не имеют под собой никаких оснований», — сказал Курашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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