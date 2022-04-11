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14:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мать Таталиной рассказала, как тренер домогался и оскорблял ее дочь

Мать чемпионки мира по фристайлу Анастасии Таталиной Оксана Таталина в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала об оскорблениях и домогательствах по отношению к спортсменке со стороны тренера.

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Источник: РИА "Новости"

«Начиная с 2016—2017 года, когда Настя попала в сборную, ей тогда было 15 лет, отношения со стороны Васильева были панибратскими. Это относилось ко всем членам сборной, в том числе и к Насте. Все зависело от настроения Васильева и тренера Даниила Калачева. В их речи всегда присутствовали матерные слова, это считалось нормой. Морально-нравственные принципы для Васильева вообще отсутствуют. Унижения, оскорбления, высмеивания по отношению к Насте. Это доставляло и Васильеву, и Калачеву удовольствие. Пошлые шутки, предложения интимного характера со стороны Васильева особенно в сезоне 2019 года стали причиной серьезной травмы Анастасии.

Начиная со старта сезона 2019 года все внимание со стороны тренерского штаба было направленно на внешний вид Анастасии. Они считали, что у нее лишний вес, не те формы, которые они хотели бы видеть. Васильев настраивал сокомандников по сборной, те распространяли лживую информацию об Анастасии. Находясь в стрессовом состоянии, она продолжала тренироваться и, приехав на очередной Кубок мира в Австрию в конце ноября, она на официальной тренировке получила серьезную травму. Было операционное вмешательство. На наш вопрос о том, кто несет ответственность за травму и здоровье спортсменки во время ее нахождения в сборной, Васильев ответил: “Она сама виновата”. Очень удобная позиция», — сказала мать Таталиной корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Действующая чемпионка мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр Анастасия Таталина через «СЭ» опубликовала открытое письмо министру спорта Олегу Матыцину.

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