Мать Таталиной рассказала, как тренер домогался и оскорблял ее дочь

«Начиная с 2016—2017 года, когда Настя попала в сборную, ей тогда было 15 лет, отношения со стороны Васильева были панибратскими. Это относилось ко всем членам сборной, в том числе и к Насте. Все зависело от настроения Васильева и тренера Даниила Калачева. В их речи всегда присутствовали матерные слова, это считалось нормой. Морально-нравственные принципы для Васильева вообще отсутствуют. Унижения, оскорбления, высмеивания по отношению к Насте. Это доставляло и Васильеву, и Калачеву удовольствие. Пошлые шутки, предложения интимного характера со стороны Васильева особенно в сезоне 2019 года стали причиной серьезной травмы Анастасии.



Начиная со старта сезона 2019 года все внимание со стороны тренерского штаба было направленно на внешний вид Анастасии. Они считали, что у нее лишний вес, не те формы, которые они хотели бы видеть. Васильев настраивал сокомандников по сборной, те распространяли лживую информацию об Анастасии. Находясь в стрессовом состоянии, она продолжала тренироваться и, приехав на очередной Кубок мира в Австрию в конце ноября, она на официальной тренировке получила серьезную травму. Было операционное вмешательство. На наш вопрос о том, кто несет ответственность за травму и здоровье спортсменки во время ее нахождения в сборной, Васильев ответил: “Она сама виновата”. Очень удобная позиция», — сказала мать Таталиной корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.