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16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер фристайлистки Таталиной ответил на обвинения в домогательствах

Никита Васильев, тренер фристайлистки Анастасии Таталиной, прокомментировал слова спортсменки.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее спортсменка заявила, что федерация требовала от неё поделиться призовыми. Также она заявила, что тренер ее домогался.

«Мы уже в курсе ситуации, открытого письма Насти — конечно прочитали. Ну что тут можно сказать? Хочется сначала сказать об обвинении по поводу денег и призовых — такого никогда не существовало! Ни в одной команде у нас не было такой практики, тем более что федерация вымогала какие-то деньги. О каких 50% может идти речь? Такого не было.

Никакого пренебрежительного отношения к Насте, естественно, тоже не было. Особенно последний период времени, зная, что мы претендуем на медаль, все были сфокусированы на работе. Со стороны тренерского штаба мы сделали всё, что могли: дали всё в полном объёме. Даже несмотря на неприятный инцидент после чемпионата мира, мы продолжали работать. Что там произошло? Анастасия немного зазналась, начала со всеми по-другому общаться. Несмотря на это, мы отбросили все межличностные отношения и готовили спортсменку.

Что я могу сказать по поводу каких-то шуточек и домогательств? Да такого никогда не было! Возможно, Анастасия что-то себе придумала и пытается это всё выдать в какой-то форме, утрировать. Наше мнение, что на данный момент это выглядит просто оправданием того, что она не смогла завоевать медаль.

Оскорбительно читать такие вещи в свой адрес, зная, сколько времени, своих сил и души вложил в спортсменку, чтобы она из нуля добилась таких результатов, стала чемпионкой мира. Когда мы взяли Настю в команду в 2015 году, она была на нулевом уровне. Мы её вырастили. А в итоге мы слышим в ответ, что мы её не готовили, и она добилась всего сама. Всё, что происходит, мы связываем с обидой от неудач на крупных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх», — сказал тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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