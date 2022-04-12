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19:32 (мск), источник: Sport24

«У Клебо в крови делать гадости». Резцова объяснила отказ норвежцев поддержать российских спортсменов

Прославленная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова высказалась о поддержке российских спортсменов из-за рубежа после отстранения от международных соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Резцова выразила мнение, что большинство иностранных атлетов поддерживают россиян в трудный момент. "Я хочу сказать, что большинство, я думаю, поддерживают. Даже, может быть, они не высказывают это, а в душе поддерживают, потому что много лет выступают нога в ногу с нашей командой и многие, конечно, с уважением к нам относятся. Но есть такие — в основном, наверное, норвежская команда, которая может сказать хорошие слова, но и сделать гадость.

Потому что даже немцы — они с уважением к нам. Финны, шведы — тоже с уважением. И сегодня они здороваются постоянно. А норвежцы немножко как бы. Просто один пример. Вот Клебо — вроде как бы должен уважать соперника, Большунова, но он, наоборот, может столько гадостей наделать. Он улыбнется, а столько прямо всяких подводных преград сделает ему. Это вот в крови. И большинство норвежцев так«, — заявила Анфиса в интервью “КП”.

1 марта российские лыжники были отстранены от международных соревнований на неопределенный срок из-за событий на Украине.

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