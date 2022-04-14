Глава Федерации лыжного спорта Швеции выступила против избрания Вяльбе в совет FIS

«По всем этим вопросам мы тесно сотрудничаем с Норвегией и Финляндией. Конечно, мы не будем голосовать за нее. Одно дело не голосовать за нее, но должна ли она вообще быть в числе кандидатов? Должна ли она вообще иметь право участвовать в выборах? Хотим ли мы исключить ее из списка? Да. Это то, что мы хотим обсудить», — приводит слова Маттссон Expressen.