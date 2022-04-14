Обвиненная в допинге российская лыжница: Я спасала свое здоровье и, возможно, жизнь

«Я не видела своей вины в том, что спасала свое здоровье, действуя после обследований врачей и консультаций со спортивным врачом. Ни о каком желании улучшить результаты или побыстрее вернуться к тренировкам речи не шло, я просто хотела хотя бы иметь возможность ухаживать за детьми без страха потерять сознание.



После того как РУСАДА направило уведомление об открытии дела о возможном нарушении мной антидопинговых правил в Федерацию лыжных гонок России, информация об этом быстро распространилась среди нашего спортивного сообщества. Мне звонили самые разные люди, тренеры, спортсмены, и, услышав историю целиком никто, ни один человек, не сказал мне, что видит какую-то мою вину в произошедшем.



Я сама не вижу этой вины, я спасала свое здоровье и, возможно, жизнь, а не думала, как бы мне побыстрее бегать и что-то выигрывать», — цитирует «Матч ТВ» лыжницу, имя которой не называется.