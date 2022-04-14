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17:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«На мое обращение нет ни одного конструктивного ответа. Только грязь и ложь». Анастасия Таталина высказалась еще раз

Теперь чемпионка мира по фристайлу возьмет обет молчания до встречи с министром спорта.

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Открытое письмо 21-летней чемпионки мира по фристайлу Олегу Матыцину вызвало большой резонанс в спортивном мире. Федерация фристайла России выпустила официальное заявление, выступали в СМИ президент Алексей Курашов, старший тренер Никита Васильев. Но все свелось не к разбору тех моментов, которые обозначила спортсменка, а к полному отрицанию всего ею сказанного и написанного. Анастасия Таталина призывает не обмениваться обвинениями и не переходить на личности, а по пунктам разобрать все возникшие вопросы. После реакции со стороны тренеров и руководства федерации она решила попытаться донести свою позицию еще раз. И больше не давать никаких комментариев вплоть до встречи с министром спорта.

***

— Федерация упрекает меня, что нужно больше тренироваться, а не самопиариться, — начала Таталина. — Но хотела бы уточнить своевременность своего открытого обращения — сезон закончился, и именно сейчас я могу решать волнующие меня вопросы, не отвлекаясь от тренировочного процесса.

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Если бы я подняла эти вопросы в разгар предолимпийской подготовки, вероятнее всего, меня бы просто отстранили от участия на Олимпиаде. Нашли бы вескую причину — вроде того «нарушения спортивной дисциплины», о котором неоднократно говорил Алексей Курашов, искажая факты.

Знаете, как было на самом деле? В день нашего переезда из одной Олимпийской деревни в другую у мужчин проходил финал в биг-эйре. Мне хотелось вживую посмотреть на прыжки мирового уровня, и я спросила разрешения у старшего тренера Васильева остаться. Он разрешил, вот я и приехала на два часа позже остальных. Смотрела соревнования. Все!

Другой момент — опоздание на собрание через несколько дней. О котором никто меня заблаговременно не поставил в известность. Я находилась на ужине, и лишь Ксения Орлова написала, что собрание начинается через 10 минут.

События, происходящие в разные дни, он исказил и объединил в одно обвинение. И это все примеры моего нарушения спортивной дисциплины за семь лет в сборной.

***

Зато на то, что по вине тренерского штаба я вместо призового места заняла 17-е на этапе Кубка мира, о чем уже писала в открытом письме, никто в руководстве федерации даже внимания не обратил. Подумаешь, страна осталась без медали…

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До этого меня компрометировали перед спортсменами, а теперь масштабы увеличились. Сейчас Курашов обвиняет меня в лицемерии и аморальном поведении, настраивая против все спортивные организации. Мол, я всех опорочила.

Но, как можно легко проверить, я не переходила на личности и на конкретные организации, которые отвечают за проведение соревнований. Просто рассказала о ситуации с фристайлом в стране. Не знаю условий, в которых специалисты готовят трассы, может быть, они делают максимум возможного из того, что у них есть. И я поднимала проблему не для того, чтобы как-то кого-то обидеть, а чтобы все обратили на нее внимание и подумали: как можно это исправить? Что для этого нужно сделать?

Но в ответ на мое обращение нет ни одного конструктивного ответа. Только грязь и ложь. Как я поняла Курашова, он намекает мне на смену спортивного гражданства. Если бы у меня было такое намерение, я просто сделала бы это, а не пыталась бы поднимать проблемы, которые есть в нашем виде спорта и о которых многие боятся говорить, зная, что ждет после этого.

Кстати, Васильев предлагал мне сменить сборную на сборах в ноябре. За пару месяцев до Олимпиады…

***

Еще Васильев говорил, что я была на нулевом уровне, когда пришла в национальную команду в 2016-м. Но в сборную с нуля не берут, это известно каждому. Я попала туда, восстановившись после травмы, полученной в 2014 году. В 13 лет выполняла трюк, который на тот момент в мире, а тем более в России, в этом возрасте не делали. Заняла четвертое место на Кубке Европы и завоевала квоту для России на Юношеские Олимпийские игры-2016.

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На тот момент меня тренировал Андрей Иванов, благодаря которому я выполняла трюки мирового уровня для того возраста. Но при моем переходе в сборную у него возник конфликт с Васильевым.

В связи с перенесенной операцией я не смогла участвовать на Юношеской Олимпиаде-2016. Вместо меня поехала Лана Прусакова, вторая девушка в сборной, личный тренер которой — Васильев. И в случае с ней он может рассказывать о вложении своих сил и времени. А вот говоря подобное обо мне — это просто присваивание чужих успехов. Для него это свойственно. К своим заслугам он приписывает и Ксению Орлову, которая недавно попала в сборную, но тренировал и тренирует ее папа.

Личным тренером Васильев является у Дмитрия Мулендеева. И вот в течение восьми лет он все не может вывести его на уровень тридцатки и даже пробиться на ОИ. Где же его уровень профессионального тренера? Или пусть он покажет его на примере Ланы Прусаковой, которая находится на восьмом месяце восстановления после травмы и имеет все условия и возможности для подготовки, в отличие от меня. Как приходилось готовиться мне, я описала в открытом письме. Так все обрадуются, если на ЧМ-2023 Лана как минимум выиграет, а как максимум покажет программу, которую никто в мире не выполнял. Давайте, мы посмотрим.

Это не значит, что я отрицаю вклад в мой успех со стороны тренеров сборной. Благодарна всем, кто принимал участие в моем становлении на протяжении всей спортивной карьеры.

***

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По поводу зарплаты в нашем виде спорта. Она напрямую зависит от результатов. Базовая ставка спортсмена — 30 тысяч рублей. Могу говорить за себя. Согласно справке 2-НДФЛ, моя ежемесячная повышенная зарплата как члена сборной команды России в 2021 году — 114109 рублей. В том сезоне я выиграла чемпионат мира.

Еще за хорошие результаты есть ежемесячная президентская стипендия в размере 52 тысяч рублей. Порядок получения и действия у нее как у повышенной зарплаты — один-два года.

Еще раз: это все полагается не по умолчанию, а при условии каких-то серьезных достижений. В моем случае — победы на чемпионате мира.

Что касается премиальных, то любой человек на производстве, который хорошо выполняет свою работу, ждет их. А когда получает, то не бежит делиться с руководством и всеми, кто создал условия для этого. Но спортсмен должен со всеми поделиться, хотя все благодаря моему результату тоже получают премии и повышенные зарплаты.

Курашов вспоминает о массажистах и сервисерах, но еще раз обращаю внимание: у нас на выездах, кроме тренера и спортсменов, нет никого. Мы сами себе врачи, массажисты, сервисмены и специалисты по тейпированию.

Источник: AP 2022

***

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Слова Курашова: «До сегодняшнего дня никаких обращений по подобным фактам от Таталиной не было». Это неправда! В своем открытом обращении я указывала, что была встреча с руководством и тренерским штабом по инициативе родителей и меня. И не осенью, а 22 июня 2021-го. Первый вопрос — требования со стороны Никиты Васильева в отношении перевода 50 процентов моих призовых в поддержку федерации. Второй — отношения, выстроенные на унижении и оскорблении, пошлых шутках и предложениях интимного характера со стороны Васильева ко мне. Третий — как будет происходить подготовка в сборной с учетом того, что Васильев отказался меня тренировать за семь месяцев до Олимпиады.

Встреча продолжалась два с половиной часа и превратилась в монолог Алексея Николаевича. Суть заданных вопросов уводилась в сторону — мы слушали историю развития мирового фристайла, а в вопросе ненормативной лексики, ставшей нормой в разговорной речи для Васильева, Курашов его даже оправдал. По итогам этой встречи мне и был объявлен бойкот. Это к вопросу, почему я обращаюсь к министру спорта, а не пытаюсь решить вопрос внутри федерации. Пыталась…

***

«Более того, Насте всегда шли навстречу, нередко даже выполняя ее капризы или прихоти, хотя не стоило этого делать, но наша задача была сохранить хорошую атмосферу в команде перед Олимпийскими играми», — еще одно заявление Курашова.

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Но, говоря об оформлении виз федерацией моим родителям для выездов со мной в Европу, Курашов снова лукавит. Я лично занималась оформлением виз. А федерация только предоставила документ — основание для въезда в Европу.

На официальной тренировке перед этапом Кубка мира в Австрии в 2019-м я получила серьезную травму. И там же мне была сделана операция.

Мягко говоря, удивляют его слова, что операцию можно было сделать в России, учитывая, что ближайшая квота на операцию в ФМБА была только на конец января 2020-го. Через полтора месяца! При таких раскладах ЧМ-2021, который я в итоге выиграла, точно прошел бы мимо. Поэтому я настояла на операции в Австрии. Как обычно, на выезде с нами не было врача. И оперативно в организации операции мне помог Никита Васильев — за это я ему действительно благодарна.

Вся наша команда после сбора улетела домой, и мне перед операцией пришлось самой решать вопросы, связанные со страховкой. Главный врач команды — Евгения Жарикова -вышла со мной на связь на третий день после операции, а курирующая на тот момент нашу команду врач Лукина со страховой компанией даже не общалась.

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Со стороны родителей возник резонный вопрос: почему в сборной России в таком экстремальном виде спорта на выездах нет врача? Почему медицинская страховка не покрывает всех расходов даже в страховом случае и частично лежит на самом спортсмене? Почему спортсменка, оказавшись в такой ситуации в чужой стране, сама решает все вопросы, связанные со страховой компанией и организацией приезда домой? При том, что после операции ей приходится передвигаться с помощью костылей. Почему в аптечке сборной на выезде нет даже кинезиологических тейпов?

По этим вопросам была организована встреча с Курашовым. Денег на мое восстановление мы с мамой не просили. Речь шла о компенсации в связи с выставленным счетом на расходные материалы во время операции в размере 1777 евро, которые не покрыл страховой полис.

Какие еще капризы? Бытовые условия? Сделать прививку и выиграть квартиру любому жителю Москвы — это нормально, а, защищая честь страны и выиграв чемпионат мира, обратиться за помощью в решении квартирного вопроса — это мои прихоти? Зная, как поощряют спортсменов из других регионов за высокие результаты, я обратилась в правительство Москвы за помощью в решении квартирного вопроса. В котором мне отказали.

Источник: AP 2022

***

С удивлением услышала недавно, что федерация, оказывается, поощряет личное спонсорство. Но почему же тогда компании, которые проявляли ко мне интерес начиная с 2018 года, были вынуждены отказаться от переговоров из-за условий федерации?

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В 2021-м, когда Курашов лично присутствовал на переговорах, и это было обусловлено не личными переживаниями кабальных условий договора, а пониманием для себя сумм нашего сотрудничества. И при мне он выдвинул условие: компании было предложено взять на спонсорство еще нескольких спортсменов. Она отказалась. Но по истечении трех месяцев им с федерацией все-таки удалось договориться, исключив этот пункт.

А где же та открытость и теплая атмосфера, о которой говорит Курашов? Никто никого не ущемляет? Хорошо, но почему тогда спортсмены, которые всего лишь поделились ссылкой на мое открытое обращение к министру спорта в соцсетях, получили официальные письма от федерации со следующей формулировкой: «Обосновать позицию спортсмена по данному вопросу и изложить конкретно, в чем именно и какие обвинения он поддерживает и как документально может подтвердить свою позицию по обвинению конкретных ответственных лиц в федерации. В случае невозможности представления соответствующих доказательств просим официально опровергнуть указанные обвинения».

Хотя ни о какой позиции там речи и не шло, была только ссылка на полный текст открытого письма. Курашов говорит, что каждый может высказываться открыто, а потом в подтверждение этого выгоняет моего тренера Евгения Серова с тренерских советов — где тот честно высказывал свое мнение, иногда идущее вразрез с общей линией. Я благодарна всем, кто поддерживает меня в личных сообщениях. Это и тренеры, и спортсмены. С пониманием отношусь к тому, что они не осмеливаются поддержать меня публично.

***

Больше с моей стороны никаких комментариев не будет. Жду встречи с Олегом Васильевичем Матыциным!

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