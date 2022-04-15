Великий сезон Большунова. От операции и ТИ — до 11 побед за два месяца
Лидер мужской лыжной сборной России стал великим буквально за три месяца.
Лидер мужской лыжной сборной России стал великим буквально за три месяца.
Середина апреля. 25-летний Александр Большунов продолжает выигрывать. На этот раз он взял «Хибинскую весну» — гонку в Мурманской области на 15 км. Это его десятая победа в грандиозном сезоне. Сезоне, который Сан Саныч начал на больничной койке…
Межсезонье превратилось для Большунова в испытание. Были крайне болезненное падение на велосипеде, серьезные проблемы с икрами и, наконец, огромные неприятности с зубами. Он не мог толком тренироваться. А в октябре, когда соперники уже готовились на снегу, вообще перенес операцию на челюсти из-за проблем с кистой, возникшей из-за неправильно сделанной пломбы нервного канала зуба.
— Переживал — не то слово, — вспоминал сам спортсмен в Пекине. — Видишь, что до старта Олимпийских игр осталось 100 дней, а ты на самом-самом дне. Мне один знакомый в тот момент сказал: «Да все нормально, у тебя теперь только один путь — наверх. Все должно получиться».
Начало сезона для Александра действительно было необычайно сложным. После неплохого выступления в Руке наступила непривычная для него безвыигрышная серия:
— в Лиллехаммере — непопадание в финал в спринте, 14-е место в коньковой разделке и четвертое в составе эстафеты;.
— в Давосе — пропуск спринта и 12-е место в разделке;.
— в Дрездене — непопадание в топ-30 в спринте и третье место в командном спринте.
Ни одной победы у Сан Саныча не было и на «Тур де Ски». Призовые места — да. Но в тотале — больше 2 минут проигрыша Йоханнесу Клебо. А все старты после многодневки из-за коронавируса просто отменили.
С таким психологическим бэкграундом он в феврале прилетел в Пекин. На контрольной скиатлонной тренировке Денис Спицов спокойно выдерживал его темп. На заключительных перед первым стартом тренировках чемпион мира вообще не блистал.
— За три дня до скиатлона у меня по плану была проработка, — вспоминал Большунов в интервью «СЭ». — Самочувствие было такое, что я катаюсь быстрее, чем делаю работу. Когда ускорялся, это было почти до слез. Я понимал, что просто «мертвый», мои движения вообще никакие. Леха Червоткин пролетает меня, а я ничего сделать не могу. Вроде стараюсь за кем-то идти, но понимаю, что отстаю. Ту тренировку я даже не доделал. Вернулся в деревню отдыхать.
Казалось бы, безысходность. Но именно с этого момента начинается ренессанс Александра. Кто-то объясняет это чудом, кто-то — железным характером спортсмена. Но первую гонку на Олимпийских играх — скиатлон — он выигрывает с огромным преимуществом. Успевает и поплакать от счастья на последнем круге, и взять флаг.
После этого Большунова не остановить. Он на невероятном подъеме:
— 15 км — серебро;.
— эстафета — золото;.
— командный спринт — бронза;.
— марафон — золото.
Из Китая 25-летний спортсмен уезжал в статусе короля лыж.
Можно только догадываться, как бы Александр выжигал на Кубке мира. Вряд ли кто-то сомневается, что трехкратный олимпийский чемпион в очередной раз забрал бы Королевский марафон в Осло. Увы, российских лыжников попросили с международных стартов. Однако, несмотря на драматичный поворот, запаса сил Большунову хватило, чтобы жечь и на внутренних стартах.
Начал свой победный поход по России Александр в Демино. Сначала выиграл любимые 50 км, а на следующий день вышел на 25 км и, несмотря на отсутствие какого-либо отдыха, выиграл и их. Турнир «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке в расчет брать не будем — нормально выступить там он смог только в спринте.
На этом можно было бы остановиться, однако неутомимый чемпион отправился на ультрамарафон в Мончегорск. ЧР на 70 км классикой! И снова — золото.
В четверг прошла «Хибинская весна», где в упорной борьбе на финише опередил Андрея Ларькова.
Таким образом, Александр пробежал за сезон 33 гонки. Выиграл из них — 12. Причем 11 — за два последних месяца. Убойный финиш олимпийского сезона!
Владимир Иванов