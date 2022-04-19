Норвежский лыжник попал в больницу во время попытки побить мировой рекорд

40-летний Странд попытался побить рекорд финна Ханса Мяепяя в 24-часовой ходьбе на лыжах. В 2018 году Мяепяя за сутки прошел 472 километра. Странд поставил перед собой цель в 475 километров, однако был вынужден сойти с дистанции из-за истощения за 2,5 часа до завершения марафона. Норвежец прошел 427 километров на момент остановки. Его госпитализировали и положили под капельницу.

«Пришлось обратиться за помощью медиков. Нельзя сказать, что это большая неожиданность, но я не думал, что похудею настолько, что меня придется госпитализировать», — приводит слова Странда норвежское издание NRK.