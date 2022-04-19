Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Алавес
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
22:00
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Эльче
Футбол. Зарубежный
22:30
Вильярреал
Валенсия
Хоккей. НХЛ
20.04
Монреаль
Миннесота
Хоккей. НХЛ
20.04
Рейнджерс
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20.04
Тампа-Бэй
Детройт
Хоккей. НХЛ
20.04
Торонто
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
20.04
Айлендерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
20.04
Нэшвилл
Калгари
Хоккей. НХЛ
20.04
Сент-Луис
Бостон
Хоккей. НХЛ
20.04
Ванкувер
Оттава
Хоккей. НХЛ
20.04
Анахайм
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
20.04
Сан-Хосе
Коламбус
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер
Даллас
62
Все события
Фоторепортажи
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
14:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежский лыжник попал в больницу во время попытки побить мировой рекорд

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Норвежский лыжник Даниэль Странд попал в больницу во время попытки установить новый мировой рекорд на экстремальной марафонской дистанции.

Наверх
Источник: AP 2022

40-летний Странд попытался побить рекорд финна Ханса Мяепяя в 24-часовой ходьбе на лыжах. В 2018 году Мяепяя за сутки прошел 472 километра. Странд поставил перед собой цель в 475 километров, однако был вынужден сойти с дистанции из-за истощения за 2,5 часа до завершения марафона. Норвежец прошел 427 километров на момент остановки. Его госпитализировали и положили под капельницу.

«Пришлось обратиться за помощью медиков. Нельзя сказать, что это большая неожиданность, но я не думал, что похудею настолько, что меня придется госпитализировать», — приводит слова Странда норвежское издание NRK.

Абсолютный рекорд в ходьбе на лыжах на длинные дистанции принадлежит норвежцу Андерсу Окланду, который прошел 700 километров за 41 час в 2021 году.

 'Эскортницы, 100%': комментатор унизил спортсменок из России в прямом эфире
'Россия не будет унижаться': шахматисты дерзко ответили Западу
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь