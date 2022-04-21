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14:32 (мск), источник: ТАСС

Большунов пропустит вручение олимпийцам госнаград из-за плановой операции

Ранее несколько спортсменов и тренеров сообщали, что встреча президента России Владимира Путина с олимпийцами и церемония награждения их государственными наградами запланированы на 26 апреля.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не сможет присутствовать на церемонии награждения победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине государственными наградами из-за запланированной ранее медицинской операции. Об этом ТАСС в четверг сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Ранее несколько спортсменов и тренеров сообщали, что встреча президента России Владимира Путина с олимпийцами и церемония награждения их государственными наградами запланированы на 26 апреля.

«У Саши ранее была запланирована операция, поэтому у него нет возможности присутствовать на церемонии награждения олимпийцев госнаградами», — сказала Вяльбе.

Большунов на проходивших в феврале Олимпийских играх в Пекине выиграл золото в скиатлоне, эстафете и масс-старте.

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