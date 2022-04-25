Клебо снова на грани изгнания из сборной. Норвежцы закусились из-за денег

Йоханнес Клебо и Федерация лыжного спорта Норвегии не смогли прийти к соглашению о контракте на следующий сезон. Также неизвестно, кто станет экипировщиком пятикратного олимпийского чемпиона. Об этом активно пишут сегодня норвежские СМИ. Отец и менеджер Йоханнеса Хокон Клебо рассказал VG, что «стороны еще не на финишной прямой» в диалоге.

Клебо артачится не первый раз

Это уже не первый случай, когда Клебо бьется за свою независимость и особое положение в сборной. В ноябре — декабре он отказывался носить форму с логотипом компании Viaplay на домашнем этапе в Лиллехаммере, но вскоре стороны договорились. Тогда норвежец объяснял свое поведение тем, что не одобряет концентрацию в одних руках прав на телетрансляции и спонсорского контракта. Но в итоге удовлетворился через несколько дней тем, что «донес свою позицию».

VG считает, что у Клебо есть собственные интересы — спонсорские сделки с сетью АЗС и фирмами, связанными с его отцом и дедом. Тем не менее перед каждым сезоном норвежские лыжники подписывают контракт с федерацией. То же самое делают биатлонисты, и три года назад звезды сборной, среди которых был Йоханнес Бе, жестко спорили с федерацией об условиях.

Могут ли Йоханнеса отстранить?

Сценарий на данный момент малореальный, но если долгий конфликт кончится разрывом — да. Нынешние правила федерации гласят, что лыжники, отказавшиеся от места в национальной сборной (а это следствие незаключения контракта), не должны допускаться к соревнованиям, за исключением особых обстоятельств. Это правило может быть отменено как раз в межсезонье, пишет NRK, но пока рабочая группа лишь рассматривает различные модели формирования сборной. Но у викингов солидная скамейка, чтобы обойтись и без претенциозного лидера.

В прошлом именно из-за спонсорских конфликтов ушел из норвежской команды знаменитый Питер Нортуг. При этом нынешний лидер сборной публично озвучил желание остаться в сборной. Понятно, что после Олимпиады у великого лыжника остается незакрытый гештальт — он надеялся на большее, чем победы в двух спринтах. Главной звездой Пекина стал заклятый соперник Клебо россиянин Александр Большунов. Правда, в ближайшее время Сан Саныч вряд ли помешает норвежцам на международных стартах, учитывая отстранение. Но вот такой ли однозначный лидер норвежских лыж теперь сам Йоханнес? Кстати, поддержавший отстранение россиян.

Проблемы во многих видах спорта

Еще один спорный вопрос — на каком инвентаре будет выступать в следующем году Клебо. Последние сезоны он выступает на Fischer, однако по состоянию на данный момент экипировщик не определен. Тут также за сына отвечает отец — мы, мол, ведем переговоры, ничего не могу и не хочу говорить, а когда надо, тогда и скажем. Но окончание сотрудничества с австрийской компанией будет большим событием в лыжном мире.

Несмотря на то что в Норвегии зимние виды спорта развиты лучше всех в мире, что показала Олимпиада, многие из них испытывают серьезные финансовые проблемы. Так, в прыжках с трамплина необходимо собрать 10 миллионов крон (80 миллионов рублей) за май. И по этому сюжету тоже есть претензии к лыжному союзу. Несколько лет назад сообщалось о проблемах с поиском генерального спонсора местной биатлонной федерацией. Тем не менее перед Олимпиадой биатлонистам удалось найти частных инвесторов, которые оплатили чартеры в Пекин, снизившие риск заражения коронавирусом. Хотя в Норвегии спортивные федерации, как и в России, получают государственную поддержку, их положение не столь безоблачное, как принято считать.