Лыжница Степанова снова в центре скандала. Неужели ей нужны только деньги?

«Мотивация — это деньги»

Молодая и талантливая финишер российской эстафеты Степанова появляется в СМИ, вероятно, чаще любого другого нашего спортсмена. Ее многочисленные нахождения на ТВ и в новостных лентах не дают соскучиться российским болельщикам. Другое дело, что не всегда и не везде такие появления получают отклик. Так, президент ФЛГР Елена Вяльбе уже неоднократно высказывалась критическим образом в отношении Вероники за ее активность в информационном поле.

Степанова практически не обратила на это внимания и продолжила делать то, что ей по душе. Вот и в подкасте «Матч ТВ» «Голос биатлона» российская лыжница высказала интересную и весьма противоречивую мысль. Она заявила, что будет ждать больших призовых на внутрироссийских соревнованиях, ведь деньги для нее всегда были важнейшей мотивацией.

Вообще на год я замотивирована. На волне Олимпиады, по прошествии всех этих событий — до сих пор на этой волне меня несет дальше. Мотивация — это деньги. Это призовые. Сделайте призовые как на этапе — да мы и ездить никуда не будем. Вероника Степанова российская лыжница

Степанова хочет зарплаты как в футболе?

Напоминает риторику российских футболистов, не так ли? Которые не сильно горят желанием уезжать за границу и развивать карьеру, ведь дома и так хорошо платят. Только разница все-таки есть. Футбол объективно является самым популярным видом спорта в мире, где масса рекламы. И даже не самый сильный российский футбол все равно привлекает внимание в стране. И футболисты изначально не выпрашивали баснословные контракты, просто с ростом стоимости нефти в стране появились деньги, которые частично пошли на этот вид спорта. Зачем отказываться от хороших сумм, если их вам предлагают?

В лыжах другая ситуация. Соревнования в этом виде спорта в России интересны прежде всего как противостояние наших и не наших. Когда Большунов соперничает с Клебо, когда Непряева бьется с Йохауг, это действительно мощно. Да и чего греха таить, российский болельщик получает больше эмоций, когда его соотечественник оказывается на вершине, победив представителей других стран.

Сама Вероника Степанова подарила стране массу радости, когда помогла нашей эстафетной четверке добиться золотых медалей на Кубке мира и на Олимпиаде. Но вопрос соперничества наших лыжниц внутри страны находится в другой плоскости. Они, безусловно, очень крутые, но на данный момент Кубок России объективно не может привлечь такой интерес, как Кубок мира.

Что будет, когда санкции снимут

Степанова говорит про денежную мотивацию и буквально просит сделать призовые в России как в Европе. И тогда, мол, нам даже ездить никуда не надо. В желании заработать, конечно, нет ничего плохого. Каждый человек должен получать финансовое вознаграждение за свой труд. Никто не говорит о том, что российским спортсменам надо урезать финансирование и платить копейки в условиях санкций. Но и выдавать им огромные деньги, которые раньше они получали в борьбе с лучшими лыжниками мира, тоже странно.

Ни Непряева, ни Большунов не просили ни о чем подобном. По крайней мере, в публичном пространстве. А ведь на них санкции в теории должны отразиться гораздо сильнее. Они лидеры мировых лыж и обычно зарабатывают немалые призовые на Кубке мира. У Степановой пока главные достижения только в эстафетных, а не личных гонках. И сейчас ее слова больше напоминают желание заработать легких денег. Санкции со временем снимут, и тогда придется снова учиться зарабатывать, но уже в совершенно других обстоятельствах.