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17:39 (мск), источник: Life.ru

Лыжница Степанова: Россия обязательно победит, как победила на Олимпиаде

Лыжница Вероника Степанова пообещала Владимиру Путину «не опустить» высоко поднятое знамя России.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка Пекина, лыжница Вероника Степанова в ходе торжественной встречи чемпионов Игр с президентом России Владимиром Путиным пообещала ему «не опускать» высоко поднятое знамя нашей страны.

«Я ровесница века, я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно, но мы на правильном пути. И мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю!» — заявила Степанова.

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