Лыжница Степанова: Россия обязательно победит, как победила на Олимпиаде
Лыжница Вероника Степанова пообещала Владимиру Путину «не опустить» высоко поднятое знамя России.
Лыжница Вероника Степанова пообещала Владимиру Путину «не опустить» высоко поднятое знамя России.
Олимпийская чемпионка Пекина, лыжница Вероника Степанова в ходе торжественной встречи чемпионов Игр с президентом России Владимиром Путиным пообещала ему «не опускать» высоко поднятое знамя нашей страны.
«Я ровесница века, я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно, но мы на правильном пути. И мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю!» — заявила Степанова.