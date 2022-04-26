Лыжница Степанова: Россия обязательно победит, как победила на Олимпиаде

«Я ровесница века, я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно, но мы на правильном пути. И мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю!» — заявила Степанова.