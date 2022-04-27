Норвежская лыжница призналась, что её шокировала речь Степановой на встрече с президентом

«Я ровесница века. Я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути — и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде», — сказала Степанова.

«Это немного шокирует. Это довольно неблизко к тому, что мы наблюдаем извне. Трудно поверить, что она сама высказывает такое мнение. Она видит ситуацию иначе, чем мы. Вероятно, они вообще не видят того, за чем наблюдаем мы», — приводит слова Венг VG.

Также журналисты спросили Венг, как она смотрит на то, чтобы в дальнейшем выступать с лыжницей, которая делает подобные заявления.