Иверсен заявил, что Норвегия зависит от России в лыжных гонках

«Будет ли Россия на чемпионате мира этой зимой? Я так не думаю. У меня ноль веры в это. Мы просто должны помнить об этом, иначе наша мотивация сильно упадет.



Мы зависим от россиян. Большунов задал новый стандарт лыжных гонок. Он лучший лыжник. В этом году он был совершенно непобедим на Олимпиаде. Нам остается только предположить, что они приедут. Но я в это не верю», — приводит слова норвежца TV2.