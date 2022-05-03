Иверсен заявил, что Норвегия зависит от России в лыжных гонках
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о возможном отстранении сборной России от участия в Кубке мира в следующем сезоне.
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о возможном отстранении сборной России от участия в Кубке мира в следующем сезоне.
Иверсен признался, что хотел бы соревноваться с россиянами будущей зимой.
«Будет ли Россия на чемпионате мира этой зимой? Я так не думаю. У меня ноль веры в это. Мы просто должны помнить об этом, иначе наша мотивация сильно упадет.
Мы зависим от россиян. Большунов задал новый стандарт лыжных гонок. Он лучший лыжник. В этом году он был совершенно непобедим на Олимпиаде. Нам остается только предположить, что они приедут. Но я в это не верю», — приводит слова норвежца TV2.
Напомним, в начале марта Международный Олимпийский Комитет порекомендовал спортивным федерациям отстранять российских атлетов от соревнований из-за событий на Украине.