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13:01 (мск), источник: Sport24

Иверсен заявил, что Норвегия зависит от России в лыжных гонках

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о возможном отстранении сборной России от участия в Кубке мира в следующем сезоне.

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Источник: AFP 2022

Иверсен признался, что хотел бы соревноваться с россиянами будущей зимой.

«Будет ли Россия на чемпионате мира этой зимой? Я так не думаю. У меня ноль веры в это. Мы просто должны помнить об этом, иначе наша мотивация сильно упадет.

Мы зависим от россиян. Большунов задал новый стандарт лыжных гонок. Он лучший лыжник. В этом году он был совершенно непобедим на Олимпиаде. Нам остается только предположить, что они приедут. Но я в это не верю», — приводит слова норвежца TV2.

Напомним, в начале марта Международный Олимпийский Комитет порекомендовал спортивным федерациям отстранять российских атлетов от соревнований из-за событий на Украине.

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