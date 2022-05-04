Лыжницу Степанову травят в Норвегии: «Это не забудется»

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Олимпийская чемпионка в женской эстафете в составе сборной России Вероника Степанова превратилась в главного раздражителя для коллег из Норвегии в связи со своими публичными политическими высказываниями. После выступления 21-летней спортсменки на приеме в Кремле и публикаций в соцсетях, осуждающих отстранение наших лыжников от международных стартов, на Степанову обрушился вал критики со стороны представителей сборной Норвегии. В основном эти заявления инициированы норвежскими СМИ — спортсменов активно спрашивают по поводу высказываний Вероники. Однако выглядит это как настоящая кампания по травле молодой россиянки.

Мы желаем добра своей стране

— Я ровесница века, родилась в январе 2001-го. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю, — сказала Степанова во время приема олимпийцев у Владимира Путина.

— С того дня, как я выступила на приеме в Кремле в честь российских олимпийских чемпионов, западные журналисты засыпают меня просьбами о дальнейших комментариях, — отреагировала уроженка Камчатки на дальнейшие события. — С некоторыми из этих журналистов мне довелось познакомиться лично, что, возможно, и сформировало у них какое-то мнение обо мне. У меня есть ответ для всех вас: неужели вы ожидали от меня чего-то другого? То, что я улыбаюсь, немного говорю по-английски и почти всегда готова перекинуться парой слов с вами и соперницами, делает меня какой-то «другой русской»? Наивность! Слушайте и внимайте: мы, русские, желаем добра своей стране несмотря ни на что. Одно из наших убеждений — поддерживать Родину во время потрясений. Если у вас, уважаемые западные журналисты, есть проблемы с пониманием этого, то, возможно, вам следует заняться независимым размышлением о том, почему мы так уверены, что победим все трудности. И, может быть, перестать верить в мифы, которые вы сами в западных СМИ создали и продолжаете «увековечивать».

Напомним, что прошлый сезон стал для Вероники первым во взрослых соревнованиях. На ее счету есть золото юниорского чемпионата мира, но на взрослом уровне все ее награды завоеваны только в эстафетах. Степанова была финишером золотой команды россиянок на этапе Кубка мира в Лиллехаммере и на Олимпиаде в Пекине. В целом вчерашнюю юниорку сложно назвать звездой мировых лыж, даже с учетом ее многочисленных ярких постов в соцсетях. Однако речь олимпийской чемпионки в Кремле привлекла внимание к девушке не только в России, но и за рубежом. Особенно в Норвегии, где очень популярны зимние виды спорта, а местные лыжники являются национальными героями.

Тяжело поверить, что это ее собственное мнение

Одним из последних высказываний норвежцев в отношении Степановой стало мнение восходящей звезды женской сборной этой страны Хелены Марии Фоссесхолм, которая является ровесницей Вероники. «Я немного знакома с Вероникой. Она очень милая девушка, но я не согласна с ее последними выступлениями, — приводит слова 20-летней спортсменки NRK. — Я одновременно разочарована и раздражена. Как я буду теперь относиться к Степановой? Не могу ответить на этот вопрос, пока не встречусь с ней лично. Но ясно, что это не забудется. Очевидно, что она отстаивает свои ценности. Иначе она бы не публиковала это в соцсетях и не защищала так свою позицию. Но эти ценности крайне далеки от меня».

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Приняла участие в атаках на россиянку и чемпионка мира среди юниоров Лотта Венг. «Слова Степановой меня шокировали, — приводит слова норвежской спортсменки VG. — Тяжело поверить, что это ее собственное мнение. Она видит ситуацию с другой стороны — не с той, что видим мы. Хотелось бы, чтобы российские спортсмены не вмешивались в политику. Но нам нужно смотреть на ситуацию и с их точки зрения. Хочу ли я соревноваться с ней на одной лыжне после этого? Я пока не думаю об этом».

Очень обидно за лыжные гонки без России

Ранее о Степановой говорил четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен. Этот норвежец неоднократно жестко критиковал российские власти и выступал за отстранение наших лыжников от международных стартов. За что получил отповедь Вероники. «Степанова намного хуже меня в том, что касается газетных заголовков и всего такого. Пусть продолжает, я не принимаю ее слова близко к сердцу, — заявил Иверсен изданию Nettavisen. — Я не подписан на Веронику в соцсетях и лично не знаком с ней. Я вообще не помню, видел ли я ее когда-то на лыжне, а не на страницах норвежских СМИ».

Иверсен вообще в последнее время «в ударе». В частности, ему не понравилось и то, что российские лыжники-военнослужащие пришли на встречу с министром обороны РФ в военной форме. Хотя подобное всегда делают и спортсмены в других странах. Например, в Германии, где многие атлеты являются солдатами и офицерами бундесвера. Впрочем, в Норвегии звучат и более взвешенные голоса. И не только в отношении Степановой и армейских лыжников, но и по поводу перспектив возвращения российских спортсменов на международную арену.