Что ждет Большунова, Непряеву и всю лыжную сборную в следующем сезоне: где им соревноваться?

Нет практически никаких шансов, что спецоперация на Украине вдруг резко закончится и российских спортсменов начнут массово возвращать на международные старты. Все идет к тому, что новый сезон те же зимники проведут на домашних соревнованиях.

Если так подумать, атлеты ничего не теряют, кроме возможности зарубаться с лучшими из лучших и получать приличные призовые. У нас в стране с турнирами, которые проводятся из года в год, все нормально. Помимо основы сборной в России ведь еще есть спортсмены. С большинством из них топам придется познакомиться. Хотя в тех же лыжных гонках Александр Большунов и Наталья Непряева видят незнакомые лица только во время старта, потому что потом уходят в отрыв и финишируют в одиночестве. Тем не менее всем предстоит смириться с новой реальностью.

Новый сезон будет сложным для всех. Лыжной сборной, например, придется вспомнить, как давно они бегали дома. Пространства для маневра будет достаточно, несмотря на то, что о каких-либо сюрпризах в федерации (ФЛГР) не заявляли.

На международных стартах у спортсменов есть этапы Кубка мира и «Тур де Ски». Аналог первого турнира существует и в России. В прошлом сезоне было организовано пять этапов. Заключительный считался финалом и проводился в Тюмени.

Чемпионат России у нас традиционно разбивается на несколько частей. Основная часть в этом году состоялась в Сыктывкаре, а длинные гонки провели в Мурманской области. Девушки бежали 50 км в Апатитах, а мужчины свои 70 км закрыли в Мончегорске.

Еще в стране есть различные Всероссийские старты, на которых в прошедшем сезоне тоже можно было увидеть некоторых ребят из сборной. Много гонок было организовано в Мурманской области (Кировск, Апатиты, Мурманск). Также лыжники приезжали в Кировскую область (Кирово-Чепецк), Московскую (Красногорск) и Новосибирскую (Новосибирск). Принимали у себя старты Республика Хакасия (Вершина Теи) и Республика Коми (Сыктывкар).

Разбавить рутину всегда можно на марафонах. В России очень круто организована серия RUSSIALOPPET. Под конец сезона главные лица сборной бегают Деминский и Югорский марафоны, некоторые заглядывают в Мурманск, а также в Петропавловск-Камчатский на Авачинский марафон. И это ведь не все. Гонки на выносливость как начинаются в декабре, так и заканчиваются весной.

В межсезонье скучать тоже не придется. Обычно россияне появлялись на лыжероллерных стартах за границей, но теперь их заменят этапы Кубка и чемпионат страны. Проблема в том, что коммерческих шоу-гонок у нас нет. Единственное, о чем интересном рассказали на заседании Комитета ФЛГР, так это о возрождении «Спринта на Дворцовой» в Санкт-Петербурге, который когда-то очень полюбился фанатам лыжных гонок. Что же до этапов, в прошлом году спортсмены гонялись в Бутурлиновке (Воронежская область), Пестово (Новгородская область) и Туле (финал Кубка России). Чемпионат проходил в Сарове (Нижегородская область).

Календарь нового сезона явно будет немного изменен, но ничего прям нового-нового точно ждать не стоит. Для начала хватит только крутой организации (не как в первые дни чемпионата России в Сыктывкаре, где изначально не было вай-фая, связи и телевизора), хороших призовых спортсменам и красивых медалей и кубков (перестаньте уже дарить лыжникам железяки, которые не стыдно вручать только школьникам за успехи). Об остальном подумаем потом.