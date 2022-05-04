Иверсен признал, что Норвегия зависит от России в лыжных гонках

«Я не желаю зла кому-либо из спортсменов. Мы хотим соревноваться с лучшими лыжниками. Норвегия и Россия — лучшие в лыжных гонках. Отсутствие русских частично испортит наш продукт. Но это второстепенно. Учитывая ситуацию на Украине, трудно делать развлекательный телевизионный контент с их участием», — приводит слова норвежца Dagbladet.

Ранее Иверсен признал большой вклад россиян в мировые лыжные гонки, признав зависимость норвежских лыжников от конкуренции с российскими спортсменами.