Иверсен признал, что Норвегия зависит от России в лыжных гонках
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен поддержал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен поддержал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
«Я не желаю зла кому-либо из спортсменов. Мы хотим соревноваться с лучшими лыжниками. Норвегия и Россия — лучшие в лыжных гонках. Отсутствие русских частично испортит наш продукт. Но это второстепенно. Учитывая ситуацию на Украине, трудно делать развлекательный телевизионный контент с их участием», — приводит слова норвежца Dagbladet.
Ранее Иверсен признал большой вклад россиян в мировые лыжные гонки, признав зависимость норвежских лыжников от конкуренции с российскими спортсменами.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) на фоне ситуации на Украине сначала лишила Россию права на проведение Финала Кубка мира в Тюмени, а затем решила не допускать к участию в соревнованиях под эгидой организации спортсменов из России и Белоруссии до конца сезона-2021/22.