Елену Вяльбе переизбрали президентом Федерации лыжных гонок России

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе переизбрана на новый четырехлетний срок. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Отчетно-выборная конференция ФЛГР прошла в Казани в среду. Вяльбе была единственным кандидатом на выборах.

Вяльбе 54 года, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира. Федерацию лыжных гонок России Вяльбе возглавляет с 2010 года. С 2020 года она является главой Ассоциации лыжных видов спорта России.