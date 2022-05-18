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19«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России
14:59 (мск), источник: ТАСС

Елену Вяльбе переизбрали президентом Федерации лыжных гонок России

Выборы прошли на безальтернативной основе.

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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе переизбрана на новый четырехлетний срок. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Отчетно-выборная конференция ФЛГР прошла в Казани в среду. Вяльбе была единственным кандидатом на выборах.

Вяльбе 54 года, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира. Федерацию лыжных гонок России Вяльбе возглавляет с 2010 года. С 2020 года она является главой Ассоциации лыжных видов спорта России.

Российские лыжники на Олимпийских играх 2022 года в Пекине завоевали 11 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые).

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