Елена Вяльбе: «В конце июля-начале августа съезжу в Ереван, посмотрю, какие там есть возможности для высотной подготовки»

«У нас есть команды, которые в мае ездили на снег, есть команды, которые тренировались на земле. Сейчас все находятся на учебно-тренировочных мероприятиях не на снегу, потому что нет такой возможности. Но нас пандемия уже закалила, мы знаем, как в России в зависимости от времени года вести подготовку. Не думаю, что будет что-то сверхъестественное.



Единственное, что беспокоит — у нас в стране нет баз на той высоте, которая нам нужна. Поэтому в конце июля-начале августа съезжу в Ереван, посмотрю, какие там есть возможности. Китай нас приглашает с распростертыми объятиями, но там 21 день карантин, так что это утопия. “Лаура”? Она очень низко, 1500 метров, нам не подходит», — сказала Вяльбе.