FIS разрешит объединяться лыжникам из двух стран в команды на смешанные эстафеты

Странам с квотой из менее чем четырёх лыжников разрешат выставлять четырёх спортсменов каждого пола в личных гонках на этапах, где проводится эстафета или командный спринт.

В смешанных эстафетах каждая страна будет иметь право выставить две команды. Будут возможны два варианта расстановки: женщина — мужчина — женщина — мужчина и мужчина — женщина — мужчина — женщина.

Если у сборной будет недостаточно спортсменов, чтобы сформировать эстафетную команду, они смогут сделать смешанную команду с представителями другой страны. Однако в одной команде смогут находиться лыжники максимум из двух стран.

Рабочая группа создала новый порядок начисления кубковых очков. Новая система даст возможность набирать очки большему количеству лыжников и стимулирует дистанционщиков участвовать в спринтерских гонках, а спринтеров — в дистанционных.