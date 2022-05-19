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10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

FIS разрешит объединяться лыжникам из двух стран в команды на смешанные эстафеты

Комитет по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) внёс несколько изменений в регламент проведения Кубка мира в сезоне-2022/2023.

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Источник: РИА "Новости"

Странам с квотой из менее чем четырёх лыжников разрешат выставлять четырёх спортсменов каждого пола в личных гонках на этапах, где проводится эстафета или командный спринт.

В смешанных эстафетах каждая страна будет иметь право выставить две команды. Будут возможны два варианта расстановки: женщина — мужчина — женщина — мужчина и мужчина — женщина — мужчина — женщина.

Если у сборной будет недостаточно спортсменов, чтобы сформировать эстафетную команду, они смогут сделать смешанную команду с представителями другой страны. Однако в одной команде смогут находиться лыжники максимум из двух стран.

Рабочая группа создала новый порядок начисления кубковых очков. Новая система даст возможность набирать очки большему количеству лыжников и стимулирует дистанционщиков участвовать в спринтерских гонках, а спринтеров — в дистанционных.

Все эти изменения должны быть одобрены Советом федерации 26 мая.

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