Вяльбе попросили из Совета FIS. Это решение — скандал

Елена Вяльбе пользуется огромным авторитетом в лыжном мире. Ее избрание в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) несколько лет назад было формальностью. Как только она сказала, что собирается выдвигаться, все понимали — трехкратная олимпийская чемпионка уже там. Потому что уважение к ней в спортивном мире колоссальное.

Пишу это, потому что сам неоднократно видел отношение к Вяльбе не только на лыжных чемпионатах мира (там-то она, понятное дело, звезда), но и на Олимпийских играх. Примерно такое же встречал разве что к четырехкратному олимпийскому чемпиону по плаванию Александру Попову. Когда они начинают говорить, все вокруг затихают и ловят каждое слово. Многие российские функционеры, увы, весом на арене такого уровня не пользуются.

Как все решалось?

В лыжах Вяльбе — абсолютная легенда лыж. В Скандинавии ее узнают на улицах. В Норвегии, по словам моего приятеля Уле Кристиана Стрема из VG, любые ее интервью всегда в топе самых читаемых материалов. Сама она в курсе любых мелочей — вплоть до планов тренировочных групп в разных странах. Уж кому, если не таким людям, определять будущее лыжного спорта?

Однако теперь это будущее будут определять спецы из Китая, Аргентины, Словакии, Канады и даже Андорры. Откуда угодно, но не из России.

В Милане прошло заседание Совета FIS. Одним из главных пунктов повестки были выборы. На 18 мест претендовали 23 человека. В прошлом году, кстати, Вяльбе стала первой женщиной за всю историю FIS, избранной в совет по итогам голосования делегатов. Но теперь все изменилось. После каких событий, думаю, никому объяснять не надо.

Недавно публично против выдвижения Вяльбе выступили представители Швеции, Польши и Финляндии. Но все равно была надежда на здравый смысл. Во-первых, остальные открыто не высказывались, а голосование было тайным. Во-вторых, руководительница ФЛГР не делала никаких заявлений по поводу событий, которые начались в феврале этого года. В-третьих, Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев продолжают свою деятельность в МОК, причем Томас Бах дал понять, что выгонять кого-либо только за русский паспорт — дискриминация. В-четвертых, Вяльбе реально важна и полезна для мирового лыжного спорта.

Но политика снова победила спорт.

Что-то еще важное было?

Выборы проходили в четверг. А в среду советом были приняты революционные поправки к правилам. Главное из которых — уравнивание дистанций для мужчин и женщин. Теперь девушкам придется бегать не 30 км, а 50. Самое интересное, что подавляющее большинство спортсменок против таких нововведений, но это никого не интересует. Против голосовала и российская сторона.

Есть опасения, что в плане смотрибельности эти перемены скорее нанесут удар по лыжам. Которые и так не испытывают переизбытка в телерейтингах. При этом нет сомнений, что физически девушки спокойно будут справляться — в плавании участницы плавают те же 1 500 м в бассейне и до 25 км на открытой воде, в легкой атлетике бегут точно такой же марафон, а в ходьбе и вовсе есть «полтинник». Другой вопрос: кому, кроме фанатов этих видов спорта, будет интересно несколько часов смотреть на такое зрелище?

Одной рукой подняв планку для женщин, другой FIS опустил мужскую. Один из самых зрелищных видов программы — скиатлон — кастрировали с 30 км до 20. И больше, чем на 20 км, на весь следующий год запланированы всего две гонки — знаменитый Холменколленский марафон и «полтинник» на чемпионате мира в Планице. Все! А ведь еще недавно в календаре была разделка на 50 км в Норвегии… Которая не состоялась из-за пандемии.

FIS изо всех сил старается оставаться актуальной и успешной федерацией, но пока это удается им только в горных лыжах. Развитие сноуборда и фристайла — полный провал. Падают рейтинги прыжков (когда-то очень солидные в Европе) и двоеборья. А из беговых лыж устроили полигон для экспериментов. И если прежде они хоть как-то выезжали на противостоянии России и Норвегии, то теперь, с учетом близкого к 100 процентам недопуска наших атлетов до следующего международного сезона, перспективы этого замечательного вида спорта будут совсем печальными. Никакой концепции развития, за исключением насаждения спринтов в календарь, в мировых лыжах, увы, не видно.

Зато без русских.