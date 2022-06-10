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11:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Красоту лыж убивают ради Клебо»: большое интервью с тренером чемпионов

Интервью с самым успешным российским лыжным тренером современности Юрием Бородавко пришлось на самое начало подготовки к новому сезону. В разговоре с РИА Новости специалист раскритиковал последние решения FIS, объяснил причины этих неоднозначных нововведений, оценил шансы на допуск россиян к международным стартам, а также поделился последними новостями из своей команды.

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Источник: РИА "Новости"

— Юрий Викторович, учитывая военно-политическую ситуацию, думаю, что перекраивать планы подготовки к сезону пришлось весьма глобально. И вот, первый сбор — в Крыму, недалеко от зоны специальной военной операции, не страшно было? Как спортсмены реагировали?

— Конечно, были и разговоры, и опасения, спортсмены задавали вопросы. Но даже если брать только территорию Крыма, то мы находились примерно в трехстах километрах от границы. Все прошло хорошо, никаких эксцессов. Даже наоборот, были и свои плюсы — не так много туристов, не так много машин во время велосипедных тренировок.

— Теперь вся подготовка будет проходить в России?

— Планируется так. Некоторыми моментами мы были обеспокоены, задавали вопросы и в министерстве, очень много работы провела Елена Валерьевна Вяльбе в регионах. Давно стоял вопрос среднегорной подготовки, очень мало баз, которые можно использовать и летом, и зимой, как, например, Малиновку. Кстати, думаю, что в будущем этот комплекс может принимать и этапы Кубка мира, логистика очень хорошая.

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— Кубок мира в России сейчас — это разве не из ряда фантастики? Нет ли опасений у вас и у спортсменов, что международного сезона для российских лыжников вообще не будет?

— Это вполне возможно, учитывая обстановку, положение дел и итоги того же конгресса FIS. По разговорам все было достаточно доброжелательно, какого-то игнора не было, нам высказывали слова поддержки, но, к сожалению, голоса отдавали за других людей. Это говорит о политизированности самого подхода. Спорт отходит на второй план. Вполне вероятно, что мы проведем весь сезон внутри России. У нас составлен достаточно хороший российский календарь, проведены переговоры с Белорусской федерацией лыжных гонок, какие-то этапы Континентального кубка могут проходить в Белоруссии. Календарь гонок по насыщенности будет примерно сопоставим с Кубком мира.

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— Лично вы насколько верите, что нашу сборную допустят хоть в каком-то статусе до Кубка мира?

— Думаю, что 90 на 10. 90% — что не допустят, 10% — что допустят. Есть понимание, что от этого проиграют все. Без российских спортсменов конкуренция не будет полноценной. Потеряется и зрительский интерес. Это бизнес, могут уйти рекламодатели, потому что не будет той напряженной борьбы, которая была на протяжении стольких лет.

— Возвращаясь к итогам конгресса FIS, на котором приняли неоднозначное решение уравнять дистанции для женщин и мужчин. Вяльбе в разговоре с РИА Новости подчеркнула, что не против дистанции в 50 километров у женщин, а вот сокращение дистанций у мужчин резко раскритиковала.

— Да, сказала, что «мужиков превращают в слюнтяев». Когда разговор шел, что женщин уравняют с мужчинами, для меня это был разговор об увеличении женских дистанций. Но когда сделали наоборот — это ни в какие ворота не лезет. Я не пойму, как руководство FIS принимает решения. Это какие-то непонятные эксперименты на лучших спортсменах мира. Если это инициатива Вегарда Ульванга, так пусть обкатывает эту систему у себя в Норвегии! Получается, что пошли на поводу у одного человека, который исполнил свои «хотелки» и ушел. Это все делается в угоду только одному спортсмену. Каждый год увеличивают количество спринтов, дистанцию сократили до 10 километров. Все гонки преследования превращаются в масс-старт, будут иметь преимущество быстрые финишеры.

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— Мы уже видели подобное на Олимпиаде, когда была сокращена дистанция марафона. Но там ведь хоть как-то можно было прикрыться погодными условиями. Но чтобы менять всю систему лыжных гонок ради одного Клебо… Вы же его имеете в виду?

— Конечно, его. Норвежцы очень болезненно перенесли победу Непряевой в общем зачете Кубка мира. Плюс те две победы российских команд в эстафетах на Олимпиаде. Это был удар по норвежской федерации, они этого не ожидали! Потому что в интервью перед Олимпийскими играми они анонсировали, что едут за 12 золотыми медалями. И то, что случилось, для них было шоком, было видно, насколько они растеряны. Их гегемония закончилась, их подвинули и отправили в партер. Слава богу, что хоть прекратились все эти разговоры про допинг.

С уходом Йохауг женской команде Норвегии будет очень трудно доминировать, а в мужском составе есть только один лидер, и они пытаются сделать все возможное, чтобы хотя бы Клебо всегда был на высоте. А лыжный спорт от этого просто теряется. И странно, что все эти нововведения идут не от стран Центральной Европы, которые всегда тяготели больше к спринтерским дистанциям, а от Норвегии. Один человек взял и просто смял всю красоту лыжных гонок. От этого не выигрывает никто, кроме все того же одного спортсмена. 90% лыжников против этих изменений. Я в шоке от руководства FIS, а мнение России, которая показывает выдающиеся результаты, поддерживает уровень лыжного спорта в мире, их просто не интересует.

— За последнее время лыжные гонки набрали невероятную популярность в России. Нет обиды, что именно в такой момент российский спорт попадает в изоляцию? Не боитесь из-за политических игр потерять все наработанное?

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— Все уже видят, что политики за счет спорта пытаются решать свои задачи, надавить на россиян. Все это пройдет, мы будем соревноваться, но спортсменов жалко. Век спортсмена не очень долог, и дорожить надо каждым годом. На внутренних стартах уровень как скорости, так и конкуренции ниже, мы, естественно, потеряем ту скорость, которая нужна для Кубка мира. Какое-то время потребуется для восстановления.

— Более того, российскую команду был вынужден покинуть Маркус Крамер, внесший огромный вклад в текущие успехи сборной. Насколько его уход получился болезненным?

— Не то чтобы болезненным, это было просто незапланированно и неожиданно. Мы с ним созванивались пару раз, долго разговаривали. Маркус привнес очень много, в том числе изменения методического подхода. Делился знаниями о новинках, зарубежных методиках. Эти новшества были внесены, в частности, и в мою систему подготовки. Он принес нам исключительно позитив. Очень открытый человек, который всегда готов прийти на помощь, добрый и отзывчивый. Он до сих пор переживает за своих спортсменов, много рассказывал о Юлии Ступак, Артеме Мальцеве. А не просто «ушел и отрезал». За многие годы он сильно обрусел, научился понимать русских, наш менталитет и подход. Он достаточно болезненно переживает то, что не смог продолжить работу со сборной России.

— У вас в группе теперь целая плеяда олимпийских чемпионов. Чувствуете себя одним из лучших или даже лучшим лыжным тренером мира?

— Нет, я просто чувствую себя счастливым человеком. И работать в таком коллективе, с такими ребятами очень и очень приятно. Реально понимаешь, что каждый спортсмен — это звездочка, и не просто российская, а звезда мирового уровня. В этом сезоне в наш коллектив влились и молодые спортсмены, жизнь бежит. Как говорится, не стоит почивать на лаврах, а нужно двигаться вперед, работать с прицелом на следующий олимпийский цикл. Отбирать из молодежи лучших, которые смогут не то чтобы прийти на замену нашим нынешним лидерам, а создать им конкуренцию.

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— Наверное, учитывая статус многих спортсменов в группе, вам приходится работать и над психологией? Звание олимпийского чемпиона зачастую накладывает отпечаток на поведение и самомнение.

— Да, сами спортсмены изменились. Но это звание им принесло не «звездняк», а понимание, что тот труд, который они проделали, был ненапрасным. То, к чему шли, все сбылось, и сбылось за счет упорства, настойчивости и правильной подготовки на протяжении последних лет. Результат за два-три месяца не делается, это тяжелый, долгий и кропотливый труд. Второе: спортсмены теперь ставят перед собой еще более высокие цели, отношение изменилось, они стали более щепетильно относиться к тем вопросам, которые раньше считали второстепенными.

— Иногда после ярких побед наступает «выгорание». Психологическое, моральное. После такого выплеска эмоций и проделанного поистине титанического труда. Не наблюдается подобного?

— Наверное, не выгорание, а скорее чувство некой успокоенности. В то же время это добавило и раскованности. Что касается тренировок, то все осталось по-прежнему: концентрация, огромное желание, понимание необходимости еще больше трудиться, чтобы сделать следующий шаг. Оставаться на том же уровне никто не намерен, все хотят прогресса.

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— Как настроение у Александра Большунова?

— Подготовку к новому сезону он начал более спокойно. Первый сбор прошел по намеченному плану. Не было травм, как в прошлом году, все идет своим чередом. Видно, что в психологическом плане он стал намного раскованнее. Но, как и прежде, раньше всех выходит на тренировки, делает такие же объемы, как и все, или даже чуть больше.

— У Юлии Ступак начало нового сезона выдалось не столь гладким, получила обидную травму. Что говорят врачи?

— Да, в один из первых дней сбора Юля делала определенные упражнения, а на следующий день почувствовала боль в стопе, появилась опухоль. Рентгенолог по предварительному диагнозу сказал, что есть трещина, но нужно дополнительное обследование. Ногу загипсовали, отправили Юлю в Москву на осмотр специалистами ФМБА. К счастью, перелом или трещина не были подтверждены. Было растяжение, «разволокнистость» связок. Юля уехала в Екатеринбург на лечение, приступила к тренировкам по индивидуальному плану. Будем смотреть по ее состоянию, постепенно повышая нагрузки.

— Какие-то прогнозы по возвращению в общую группу есть?

— Они несколько пессимистичные. Очень быстро вернуться в общую группу она не сможет. Физическое состояние на первом сборе не позволяло ей выполнять всю нагрузку в полном объеме, а тем более с этой травмой… Думаю, что как минимум следующий сбор, который пройдет в Малиновке, она проведет по индивидуальному плану.

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— В вашу группу, где уже занималась Наталья Непряева, теперь добавилась еще и Дарья Непряева. Как справляетесь с таким «сестринским» дуэтом?

— Хорошо, что два близких человека в одной команде. Видно, что они тянутся друг к другу, родственная поддержка — это всегда здорово. Но это два разных человека, два разных спортсмена. Хочу отметить, что Дарья — очень целенаправленная спортсменка, амбициозная. Она с очень четким пониманием выполняет все установки. Наталья тоже в своем ключе работает — тренируется больше с ребятами, то есть с более серьезными нагрузками.

— Наталья в силу своего опыта не пытается быть «личным тренером» сестры?

— Такого нет, да и зачем Дарье спрашивать у сестры, когда есть тренер, который все четко расскажет и объяснит? При этом у нас в группе отличный психологический климат, все поддерживают друг друга. Новички не чувствуют себя чужаками, у нас нет никакой дедовщины. Много смеха, дружеских подколов, но все совершенно безобидно. Даже в столовой могут сесть за четырехместный стол, например, вшестером. Это показатель команды.

— После объявления состава сборной нашлись злые языки, которые не стеснялись предполагать, что Дарья попала в сборную за счет фамилии.

— Это абсолютно не так. Пусть смотрят протоколы, как говорится. Те люди, которые распространяют такой негатив… На них вообще не стоит обращать внимания.

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